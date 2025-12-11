Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Murió alias “Maikol”, presunto jefe de la estructura 57 de las disidencias en Valle del Cauca

El Ejército Nacional indicó que alias “Maikol” ya era buscado por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Esto se sabe.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
11 de diciembre de 2025 - 08:26 p. m.
El Ejército señaló que alias Maikol “sería responsable de varios homicidios, de coordinar el recaudo de extorsiones y de la administración de recursos ilícitos del frente E57”.
El Ejército señaló que alias Maikol “sería responsable de varios homicidios, de coordinar el recaudo de extorsiones y de la administración de recursos ilícitos del frente E57”.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este jueves 11 de diciembre, el Ejército Nacional confirmó la muerte de alias “Maikol”, presunto líder de la estructura 57 de las disidencias de las Farc, en la vereda La Arenosa, zona rural del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

Los uniformados indicaron que los combates entre el Ejército y las disidencias, los cuales se habrían extendido durante los últimos dos días, dejaron dos personas muertas, entre ellas alias “Maikol”.

Vínculos relacionados

Los dos casos de supuestos falsos positivos denunciados durante moción de censura a mindefensa
Petro autoriza diálogos exploratorios de paz con el grupo criminal La Inmaculada, que opera en Tuluá
Los otros bombardeos del gobierno Petro que denunciaron en moción de censura contra mindefensa

Lea: Presidente Petro avaló extradición de “Pipe Tuluá” un día antes de anunciar negociación con su banda

El Ejército señaló que el hombre “sería responsable de varios homicidios, de coordinar el recaudo de extorsiones y de la administración de recursos ilícitos del frente 57”. Asimismo, indicó que alias “Maikol” tenía vigentes varios requerimientos judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Además, las autoridades señalaron que “durante los registros fueron incautadas dos armas cortas y una granada de mano, empleadas para actividades delictivas en el suroccidente del país”.

Le puede interesar: Imputan a 11 personas señaladas de planear actos de vandalismo y terrorismo en Bogotá

Por otro lado, el pasado 3 de diciembre, el Ejército Nacional confirmó la muerte de Javier Enrique Hernández Lopera, alias “Cinco”, presunto líder de la estructura 36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), de las disidencias de las Farc lideradas por alias “Calarcá”.

Según indicaron las autoridades, tropas de la Cuarta Brigada sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado. Alias “Cinco” sería el líder de una comisión armada de la estructura 36, con más de una década dentro de organizaciones criminales.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Alias Maikol

Disidencias de las Farc

Conflicto armado

Tuluá

Valle del Cauca

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.