Murió alias “Maikol”, presunto jefe de la estructura 57 de las disidencias en Valle del Cauca

Este jueves 11 de diciembre, el Ejército Nacional confirmó la muerte de alias “Maikol”, presunto líder de la estructura 57 de las disidencias de las Farc, en la vereda La Arenosa, zona rural del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

Los uniformados indicaron que los combates entre el Ejército y las disidencias, los cuales se habrían extendido durante los últimos dos días, dejaron dos personas muertas, entre ellas alias “Maikol”.

El Ejército señaló que el hombre “sería responsable de varios homicidios, de coordinar el recaudo de extorsiones y de la administración de recursos ilícitos del frente 57”. Asimismo, indicó que alias “Maikol” tenía vigentes varios requerimientos judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Además, las autoridades señalaron que “durante los registros fueron incautadas dos armas cortas y una granada de mano, empleadas para actividades delictivas en el suroccidente del país”.

Por otro lado, el pasado 3 de diciembre, el Ejército Nacional confirmó la muerte de Javier Enrique Hernández Lopera, alias “Cinco”, presunto líder de la estructura 36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), de las disidencias de las Farc lideradas por alias “Calarcá”.

Según indicaron las autoridades, tropas de la Cuarta Brigada sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado. Alias “Cinco” sería el líder de una comisión armada de la estructura 36, con más de una década dentro de organizaciones criminales.

