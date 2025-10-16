Lo que se sabe de la entrega de alias “Faiber”, explosivista de las disidencias en Cauca

El hombre, de 34 años y oriundo de Florencia (Caquetá), se presentó voluntariamente en un puesto de control de la Policía en San José del Guaviare (Guaviare). Foto: EFE - Ernesto Guzm·n

Las autoridades confirmaron este 16 de octubre la entrega de Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, alias Faiber, presunto líder de comisión y experto en explosivos de la estructura Carlos Patiño, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El hombre de 34 años, oriundo de Florencia (Caquetá), se presentó voluntariamente en un puesto de control de la Policía en San José del Guaviare (Guaviare), donde las autoridades hicieron efectiva una orden de captura que estaba vigente. Alias Faiber tenía una notificación azul emitida por la Interpol.

Según las autoridades, este hombre sería responsable de varios ataques contra la fuerza pública, especialmente en el departamento del Cauca. Habría sido enviado allí por órdenes de alias Iván Mordisco, con el objetivo de recuperar territorios que en su momento pertenecieron a grupos armados como las antiguas Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Asimismo, alias Faiber es señalado de haber participado en acciones terroristas como las del 7 de junio de 2024, ocurridas en Cauca y Valle del Cauca, específicamente contra el comando de Policía de la ciudad de Popayán. En su momento, los primeros informes indicaron que se trataría de artefactos explosivos lanzados desde una volqueta hacia las instalaciones de la estación.

Alias Faiber era buscado por las autoridades en Popayán y señalado allí por el delito de concierto para delinquir agravado. Actualmente, el hombre se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y será presentado ante las autoridades competentes, quienes tendrán que definir si es judicializado o si sigue a ruta de desmo

