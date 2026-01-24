Presidente Petro y ministro Sánchez le responden a Ecuador sobre narcotráfico en la frontera

El jefe de Estado y el ministro de la cartera de Defensa sostienen que los esfuerzos de Colombia para atacar el narcotráfico en la frontera con Ecuador sí han sido importantes y han dado resultados. Foto: EFE - Carlos Ortega

Continúa la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador, por cuenta del anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de mantener un 30% de aranceles a productos colombianos. La disputa está relacionada principalmente con los conflictos que se viven en la frontera entre ambos países, por cuenta del negocio ilícito del narcotráfico y los grupos ilegales.

En medio de esa crisis en la relación entre los dos países, el presidente Gustavo Petro salió de nuevo a pronunciarse públicamente por medio de su cuenta de X con un mensaje en el que, por un lado, le abrió la puerta al diálogo con Ecuador y, por el otro, insistió en que Colombia sí ha puesto de su parte para bajarle la temperatura al problema del tráfico de drogas.

“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”, escribió Petro. Y agregó: “Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo”.

La insistencia del presidente Petro en que la estrategia contra el narcotráfico debe ser bilateral está relacionada con la postura de Ecuador, que sostiene que en su país las políticas de seguridad sí han dado resultado, pero que no hay cooperación de los países vecinos. Una condición que el gobierno de Noboa le puso al Estado colombiano para poder quitar los aranceles.

Así lo expresó Nataly Morillo, ministra de Gobierno de Ecuador, en una conversación reciente con Blu Radio. “Estará vigente hasta que exista un compromiso real y efectivo para combatir de forma conjunta el crimen organizado transnacional en la zona fronteriza”, señaló la alta funcionaria. A renglón seguido, dijo que el problema no es propiamente de Ecuador.

“El país se encuentra en una guerra contra los grupos de delincuencia organizada; ya no tenemos delincuencia común, tenemos crimen organizado transnacional”, dijo la ministra Morillo. Este resultado sería efecto de la política de gobierno de Noboa, que declaró el estado de conflicto armado interno por los grupos que usan a su país como ruta de narcotráfico.

En esa línea, el presidente Petro señaló que Colombia no se ha quedado cruzada de brazos. “Las bandas que crecen en Ecuador, varios de sus líderes hemos capturado en Colombia, y que han sumido a nuestro hermano país en la violencia, se están especializando en el transporte de sustancias en los dos sentidos, cocaína hacia afuera e insumos de fentanilo hacia adentro”, escribió.

El jefe de Estado dijo además que el problema no es solo de América Latina y que implica también al norte del continente, desde y hacia donde los informes de inteligencia han revelado que se mantiene constantemente un negocio que se mueve en dos líneas: envío de drogas hacia Estados Unidos y tráfico de armas hacia países como Colombia.

Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos.



Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la… https://t.co/h03srJQ4HY — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 24, 2026

“El desplazamiento de rutas de la cocaína, que antes usaban puertos marítimos de Colombia en el Pacífico hacia el Ecuador, trae como contrapartida la entrada y transporte al norte de América de contrabandos mucho más peligrosos que la cocaína”.

A renglón seguido, defendió una vez más sus gestiones relacionadas con la acción contra el narcotráfico. “He luchado por una fuerte coordinación de fuerzas militares y policías y fundamentalmente de la inteligencia entre Ecuador y Colombia. Me reuní con la delegada del gobierno ecuatoriano en la inauguración del centro de coordinación de inteligencias que se inauguró en Manaos y aceptaron del lado ecuatoriano esta política de mayor acción antimafiosa”.

Concluyó además señalando que en Nariño, plena frontera entre Colombia y Ecuador, el panorama de los cultivos de uso ilícito ya no es el mismo. “Ya son más de 22.000 familias colombianas de la zona fronteriza dispuestas a erradicar de raíz las matas de coca, es la única erradicación eficaz, y podemos sustituir miles de hectáreas por producción agraria legal y selva nativa”, dijo.

Agregó: “Estamos visualmente cambiando el territorio. Ya Tumaco no es el primer municipio de producción de cocaína del mundo, un éxito parcial de Tumaco y de este gobierno”. Aunque no hay cifras oficiales que sustenten esa afirmación del presidente, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sí dijo recientemente que la entrega de más de 2.835 hectáreas de tierra en Nariño tiene un efecto importante sobre el problema de los cultivos de uso ilícito.

“Tumaco dejó de ser el principal municipio del país en cultivos de coca, con más de 22.000 familias en sustitución voluntaria. En otros gobiernos se impuso la erradicación forzosa, sin tierra ni garantías”, dijo recientemente el director de la ANT, Felipe Harman. No obstante, las cifras del conteo realizado por la Organización de las Naciones Unidas en 2023 indican que Colombia concentró 253.000 de las 376.000 hectáreas de coca que tiene el mundo. Y Nariño fue uno de los departamentos con mayores cifras.

Tras el pronunciamiento del presidente Petro, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, también salió públicamente a defender los resultados del gobierno en materia de la lucha contra el narcotráfico. Y no es para menos, pues en las gestiones de su cartera está gran parte de la responsabilidad del Estado frente a este problema.

No solo se ha logrado afectar el narcotráfico en la frontera con Ecuador en una proporción mayor que en años anteriores, sino que también se avanza de manera decidida en la transformación de economías ilegales hacia actividades legales y sostenibles.

El Puerto de Tumaco registra… https://t.co/OdhIBivRap pic.twitter.com/RzGHrXlK6r — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 24, 2026

“No solo se ha logrado afectar el narcotráfico en la frontera con Ecuador en una proporción mayor que en años anteriores, sino que también se avanza de manera decidida en la transformación de economías ilegales hacia actividades legales y sostenibles. El puerto de Tumaco registra exportaciones históricas de aceite crudo de palma, fortaleciendo el comercio exterior del Pacífico colombiano”, escribió el ministro Sánchez Suárez en X.

Agregó: “Este resultado evidencia el trabajo de la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) y la articulación interinstitucional, con la visión de construir una política regional de control portuario, con puertos al servicio del desarrollo y no del crimen”. Pese a los pronunciamientos del gobierno colombiano y a su disposición a dialogar con el vecino país, Ecuador sigue reclamando una cooperación más contundente para bajarle al apretón de los aranceles.

