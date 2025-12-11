Los dos casos de supuestos falsos positivos denunciados durante moción de censura a mindefensa. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los recientes bombardeos que ordenó el gobierno en los que murieron menores de edad y las presuntas filtraciones de miembros del Estado a las disidencias de las Farc, la congresista Katherine Miranda agregó una denuncia sobre supuestos falsos positivos.

Se trata de dos casos ocurridos en noviembre y diciembre de 2024 en Antioquia y Meta. El primero tuvo lugar en Yarumal, donde, según la denuncia de Miranda, miembros del Ejército detuvieron a John Byron Londoño, un civil a quien golpearon y amarraron. Asimismo, la congresista detalló que Londoño habría sido asesinado por los militares que le habrían disparado en tres ocasiones.

Lea también: Los otros bombardeos del gobierno Petro que denunciaron en moción de censura contra mindefensa

“El cadáver fue manipulado. Se habrían desatado las manos de la víctima y se ordenó colocar un arma en su mano izquierda. Sin embargo, según lo presentado, Londoño no tenía dedo pulgar en esa mano, lo que generó cuestionamientos sobre la posibilidad de que hubiera accionado un arma. También se describió que el cuerpo fue movido y acomodado con el propósito de simular un combate”, narró Miranda.

Un mes antes, en noviembre de 2024, en Vista Hermosa (Meta) se registró la muerte de Antonio José Dagua Gómez en un operativo contra las disidencias de las Farc. Según la congresista Miranda, el Ejército lo habría presentado como miembro del grupo armado, pero la comunidad señaló que era un líder campesino y comunitario, y que el día de su muerte no hubo un combate, sino disparos.

Le puede interesar: Asesinato de patrullera Karen Pajoy: Mindefensa ofrece recompensa por responsables del crimen

Sobre estos casos, el ministro Sánchez aseguró que ya se están adelantando investigaciones para determinar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes según las responsabilidades.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.