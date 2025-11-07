Los Lobos, quienes robaron más de COP 8.700 millones en aeropuerto de La Guajira, fueron capturados

Durante la investigación, las autoridades documentaron diferentes actividades ilícitas, como la falsificación de documentos, la compra ilegal de armas y la alteración de placas vehiculares. Los cuatro hombres fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías. Foto: Dijin

Cuatro integrantes del grupo delincuencial “Los Lobos”, dedicado al hurto de vehículos transportadores valores y entidades bancarias en el Caribe colombiano, fueron capturados. La operación estuvo coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General.

Los hombres fueron aprehendidos en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Santander. Los detenidos fueron identificados como Jeiner Álvarez Calderón, alias “Campanella”; Luis Lemus Ospino, alias “El Compadre” o “El Viejo”; Carlos Villazón Durán y Fredy Polo Martínez, alias “DJ”.

“Los Lobos” eran los responsables del asalto armado a un vehículo de una empresa de valores, ocurrido el pasado 9 de abril en el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (La Guajira). En ese hecho, los integrantes del grupo irrumpieron en las instalaciones del aeropuerto y, “mediante la intimidación con armas de largo alcance, hurtaron doce tulas que contenían un total de COP 8.778 millones.”

Tras el robo, los delincuentes se dieron a la huida para luego quemar una camioneta en el sector de La Cancha II, la cual contenía parte del dinero robado. Además, las pesquisas establecieron que alias “El Compadre” ya planeaba un nuevo robo contra un vehículo transportador de valores en el sector de San Francisco y La Vega (Cundinamarca). Dicho plan habría sido anticipado y neutralizado por las autoridades.

Según la Dirección de Investigación Criminal, “Los Lobos” contaban con una jerarquización definida: “Entre sus integrantes había quienes realizaban labores de inteligencia y seguimiento a los vehículos de transporte de valores, otros encargados de la adquisición y manipulación de armas de fuego de largo y corto alcance, así como de la logística para ejecutar los asaltos”.

Durante la investigación, las autoridades documentaron diferentes actividades ilícitas, como la falsificación de documentos, la compra ilegal de armas y la alteración de placas vehiculares. Los cuatro hombres fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías.

Por su parte, el ente investigador les imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado y agravado.

