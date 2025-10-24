Los retos para el nuevo director de la Policía, el general William Rincón

El general William Rincón fue posesionado como nuevo director de la Policía en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, en Bogotá. Foto: Policía

Entregándole el bastón de mando, el presidente Gustavo Petro posesionó este jueves 24 de octubre al brigadier general William Rincón Zambrano como nuevo director general de la Policía Nacional, en una ceremonia realizada en el campo de paradas de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, en Bogotá.

Ante la cúpula militar y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el general Rincón asumió el liderazgo de la institución en reemplazo del general Carlos Fernando Triana, quien salió del cargo por orden del jefe de Estado el pasado 17 de octubre.

“Trabajaremos para que en Colombia se proscriba la intolerancia y los jóvenes puedan romper con la trágica herencia de la violencia, abriendo paso a una sociedad más inteligente en sus emociones y relaciones”, expresó el nuevo director en su discurso de posesión.

Rincón Zambrano definió su plan de gestión bajo tres dimensiones estratégicas: Seguridad, Dignidad y Democracia (S2D), una fórmula que, según dijo, busca redefinir el servicio policial frente a los desafíos actuales del país. Estos lineamientos marcarán la ruta de tareas que asume el nuevo director, a puertas de las próximas elecciones presidenciales.

También advirtió que la inteligencia institucional no podrá ser utilizada con fines personales o políticos. “Esta labor debe desarrollarse con neutralidad, respeto a los derechos humanos y sin injerencias particulares”, enfatizó.

El tema de inteligencia fue una de las razones por las que el presidente Petro pidió la salida del general Triana. “La Policía va a cambiar. He pedido cambiar al director. Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobreponer profundamente”, señaló Petro en la alocución presidencial en la que hizo el anuncio.

En medio de la ceremonia, el mandatario habló sobre la importancia de que el nuevo director asuma estos retos de inteligencia y seguridad de cara a los comicios. Además, pidió a todas las autoridades perseguir con más fuerza el delito de compra de votos.

El oficial dedicó parte de su intervención a garantizar que la institución está preparada para acompañar las jornadas electorales. “Asumimos el compromiso de asegurar que los comicios se desarrollen en un ambiente libre, confiable, participativo y en paz”, señaló. Para ello, anunció la implementación de dispositivos de seguridad en todas las fases del proceso electoral, en coordinación con la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y demás entidades del Estado.

En un momento de su discurso, el general Rincón recordó la memoria de su hijo asesinado, Juan Felipe Rincón, y prometió fortalecer el acompañamiento a las familias policiales. “Cuando un uniformado caiga herido o atraviese una crisis emocional, tendrá apoyo psicológico y espiritual sin temor a ser estigmatizado”, afirmó.

Al final del evento, el general Rincón dio su primera rueda de prensa a los medios y habló sobre los cambios de mandos y reintegros de oficiales que se aproximan en la institución. “Los nombres todavía no los tengo, pero sí tengo un listado. Vienen unos oficiales que se están haciendo estudios de señores generales para fortalecer esa cúpula que tanto la necesita”.

Entre los mandos que regresarían, el general destacó que se tratan de oficiales superiores, mayores, tenientes, coroneles y, “por supuesto, también nuestros mandos ejecutivos. Personas que han salido por voluntad propia, o quizás incluso porque se han retirado porque han perdido la confianza o la fe. Queremos traerlos nuevamente porque ellos nos brindan un fortalecimiento esencial para todo lo que nos corresponde trabajar articuladamente dentro de la institución”, declaró el nuevo director Rincón.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.