Magistrado Octavio Tejeiro terminó su periodo en la Corte Suprema de Justicia

El magistrado de la Sala Civil fue elegido como presidente de la Corte Suprema de Justicia para 2025. Foto: Santiago Ramírez

Octavio Augusto Tejeiro ya no es más presidente ni magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El jurista, quien llevó las riendas del alto tribunal desde febrero de este año, terminó su periodo de ocho años como togado de la Sala de Casación Civil.

Por ahora, la presidencia de la Corte Suprema será asumida por el magistrado de la Sala Laboral, Iván Mauricio Lenis, actual vicepresidente. Sin embargo, la Sala Plena del alto tribunal no decide si mantendrá a Lenis hasta febrero del próximo año, cuando se hará la elección anual de presidente.

Tras 40 años de servicio a la justicia en Colombia, el magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque termina su periodo en la @CorteSupremaJ. Despedimos a un servidor íntegro, formado en los territorios del Meta y ejemplo para generaciones de jueces en el país.

Su legado permanecerá.

No se descarta que la Sala Plena elija extraordinariamente a otro magistrado para llevar las riendas de la Corte en los meses que faltan. La razón, sería para que en 2026 el magistrado Lenis sea el presidente durante todo el año. En el alto tribunal es tradición que el vicepresidente sea presidente al año siguiente.

En hechos recientes, el magistrado, como presidente de la corte, emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificara a la funcionaria como “demente, loca y delincuente” a través de la red social X.

Esta reacción se produjo después de que la magistrada Lombana ordenara un allanamiento a la vivienda del ministro en el marco de los procesos penales que se investigan en su contra por presunta corrupción y compra de votos.

“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia” indicó en su momento el magistrado Tejeiro.

