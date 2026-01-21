Magistrado ponente de caso Uribe en la Corte Suprema es el nuevo presidente de la Sala Penal

El magistrado Carlos Roberto Solórzano fue designado hace solo unos días como ponente para la casación del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene nuevo presidente para el año 2026. Se trata del magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, un jurista con más de 35 años de experiencia y en cuyas manos no solo está ahora la coordinación de esa importante sala del alto tribunal, sino también expedientes claves como el Álvaro Uribe Vélez.

La elección del magistrado Solórzano Garavito como presidente de la Sala de Casación Penal se confirmó este 21 de enero. Lo acompañará el magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, elegido como vicepresidente de la Sala. La misma a la que hace solo una semana llegó la demanda de casación interpuesta por la Fiscalía y las víctimas reconocidas del caso del expresidente.

Lea también: Presidencia recusó al magistrado Ibáñez en discusión sobre la emergencia económica de Petro

¿Quién es el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito?

El magistrado Solórzano Garavito, ponente del caso de Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia y ahora también presidente de la Sala de Casación de ese alto tribunal, es un destacado jurista con más de tres décadas de trayectoria. Estudió Derecho en la Universidad Santo Tomás, en Bogotá. Luego hizo una especialización y un doctorado en Derecho Penal en la misma institución.

El magistrado Solórzano Garavito tiene también especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas, de la Universidad Externado de Colombia, e hizo un diplomado en enseñanza de las técnicas de oralidad de la Universidad de Nuevo México (Estados Unidos). En su carrera como jurista ha combinado el litigio con el ejercicio académico, las asesorías y la defensoría pública.

Le puede interesar: Fiscalía descarta que 26 muertes en Guaviare hayan sido en enfrentamiento de las disidencias

Tuvo un paso importante por la Defensoría del Pueblo, donde ejerció el cargo de coordinador académico; luego saltó a los tribunales. En el Tribunal Superior de Bogotá fue conjuez de su Sala Penal y, antes de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue conjuez de la Sala de Casación Penal, la misma instancia que hoy preside.

Además, en su vida académica se ha desempeñado como docente en las universidades Santo Tomás y Sergio Arboleda, en Bogotá. En ambas instituciones ha dictado cátedras como Concurso de Delitos, Teoría de la Responsabilidad Penal y Régimen de la Prueba, Delitos Imprudentes, Responsabilidad Médica, Derecho Penal General y Derecho Procesal Penal.

Más contenido: Contraloría dice que sí hay “riesgos relevantes” en el nuevo modelo de pasaportes del país

El caso Uribe y la Corte Suprema

Entre los expedientes claves que están en manos del magistrado Solórzano Garavito, uno de los más importantes es el de Uribe Vélez. El pasado 13 de enero, la Fiscalía y las alegadas víctimas presentaron dos demandas de casación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con las que buscan tumbar la decisión de segunda instancia que absolvió al expresidente.

Uribe Vélez, investigado y llevado a juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, fue hallado responsable de los dos últimos cargos el 28 de julio de 2025, en primera instancia. La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda le ordenó una pena de 12 años de prisión domiciliaria. Pero el expresidente apeló esa decisión.

En contexto: El último recurso: los argumentos de víctimas y Fiscalía para tumbar la absolución de Uribe

Dos meses y medio después, en octubre del año anterior, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidieron por mayoría absolver al expresidente. Solo la magistrada María Leonor Oviedo Pinto se apartó de la decisión. La Fiscalía y las alegadas víctimas de Uribe Vélez no estuvieron de acuerdo con esa decisión y anunciaron el recurso de casación.

Fue así como en enero de este año, casi diez años después de que el caso en contra de Uribe Vélez empezara a correr por los despachos de la Corte Suprema y de la justicia ordinaria, el copioso expediente regresó al alto tribunal, donde todo comenzó, para que emita una última decisión. Y es el magistrado Solórzano Garavito quien tiene en sus manos la responsabilidad de esa decisión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.