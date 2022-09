María del Mar Pizarro se queda en el Congreso: niegan demanda en su contra

María del Mar Pizarro, representante del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá. Foto: Tomado de Votar por la Igualdad

La representante María del Mar Pizarro se queda en el Congreso. Hija del excomandante guerrillero y asesinado candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, la congresista del Pacto Histórico fue demandada porque, supuestamente, estaba inhabilitada. El Consejo de Estado analizó el caso, al ver que no había mayor sustento agilizó el proceso y en un fallo de esta semana dejó claro: la irregularidad nunca se dio, con lo que queda en firme la elección.

El lío que se le endilgaba a María del Mar Pizarro tiene que ver con su hermana mayor, María José Pizarro. Resulta que la Constitución prohíbe que dos personas hasta el segundo grado de consanguinidad aspiren por el miso partido o “grupo” político a un cargo de elección. Según el demandante, como ambas fueron elegidas por el Pacto Histórico, estaban inhabilitadas, aunque la ley solo castiga al último en inscribir su candidatura. En este caso, la última había sido María del Mar.

El Consejo de Estado, sin embargo, sentenció: “el hecho que las hermanas Pizarro se hayan inscrito por las coaliciones denominadas Pacto Histórico, al Senado y Cámara de Representantes, no quiere decir, que sus postulaciones sean por la misma agrupación política, en tanto, la jurisprudencia sostiene que quien se inscribe a través de este mecanismo, mantiene su filiación y deber de lealtad con la organización que lo avala, sin que pueda predicarse la creación de una nueva colectividad y con ello, una pertenencia a ésta que implique la coincidencia prohibida”.

Por partes. Cuando la demanda llegó al Consejo de Estado, el abogado de la representante Pizarro contestó que se debía negar la demanda por un tema sencillo: las hermanas no se inscribieron por el mismo partido o “grupo”. El defensor le explicó a la Sección Quinta que, si bien ambas fueron elegidas al Congreso por el Pacto Histórico, esa colectividad era una coalición creada para las elecciones de 2022, no un partido. Además, María José Pizarro tenía el aval del partido Mais, mientras que María del Mar recibió la bendición de la Colombia Humana.

Cuando el alto tribunal llamó a otras entidades, recibió la misma respuesta. El propio Consejo Nacional Electoral contestó, según se lee en la sentencia, que: “la inscripción de candidaturas a través del mecanismo de coaliciones no permite concluir la pertenencia a una misma agrupación política, en tanto es una asociación de carácter coyuntural para un propósito común que no se constituye en una nueva agrupación”. Es decir, que las hermanas Pizarro resultaran electas por la coalición del Pacto Histórico, no las inhabilitaba.

Los derechos de la ciudadanía quedaron salvaguardados. Legalidad de mi curul como Representante a la Cámara quedó ratificada



Agradecimiento especial a @FernandoVeLugo y el resto del equipo jurídico.



Muy emocionada de continuar trabajando por los colombianos, ¡palabra que sí! pic.twitter.com/SuMT5DrPgv — María del Mar Pizarro (@delmarpizarro) September 9, 2022

Hasta la Procuraduría “solicitó negar las pretensiones de la demanda, al considerar que la figura de la coalición comprende una alianza estratégica de colectividades individualmente consideradas, en donde se delimitan los términos del acuerdo y la responsabilidad de quienes intervienen en ella”, se lee en la demanda. Y, al estar todo tan claro, la magistrada Rocío Araujo presentó una sentencia anticipada para acortar el tiempo que habría tardado este proceso en el alto tribunal. Sus compañeros estuvieron de acuerdo y se sumaron al fallo.

En la sentencia se aclara: “las coaliciones no son una forma organizativa que por sí misma pueda inscribir candidatos, todo lo contrario, quien hace la postulación democrática es cada partido, movimiento o grupo significativo a través de sus representantes legales o bajo el sistema de recolección de firmas, los cuales, cuando cuentan con la personería jurídica -partidos y movimientos-, pueden aunar esfuerzos para lograr alcanzar las curules a las que aspiran, sin que ello implique la concreción de una nueva fuerza”. Así las cosas, las Pizarro podrán estar cuatro años cada una en su curul.

