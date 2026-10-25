Según detalló la entidad en la audiencia pública de rendición de cuentas, más de 1.508 familias ya tienen información sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos. De ese universo total, la UBPD ha encontrado con vida a 640 personas reportadas como desaparecidas. En los casos de personas encontradas sin…

En el marco de la búsqueda humanitaria y extrajudicial, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó información sobre las familias que han encontrado a sus seres queridos desaparecidos en el conflicto armado.

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Más de 1.500 familias han encontrado a sus seres queridos desaparecidos: 640 con vida

Según detalló la entidad en la audiencia pública de rendición de cuentas, más de 1.508 familias ya tienen información sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos. De ese universo total, la UBPD ha encontrado con vida a 640 personas reportadas como desaparecidas. En los casos de personas encontradas sin vida hay un total de 861 personas.

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La directora de la entidad, Luz Janeth Forero, explicó que la confidencialidad en los procesos de búsqueda ha sido una herramienta clave debido a que aumenta el número de personas que entregan información para las investigaciones humanitarias.

"Hoy, al menos 1.508 familias en Colombia saben qué pasó con su ser querido desaparecido. No solo porque hemos podido entregar dignamente sus cuerpos, sino también porque hemos logrado retornarlos con vida, un resultado que nos convierte en pioneros en el mundo", afirmó la directora Forero.

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Y agregó: "De las más de 137.000 personas desaparecidas que hacen parte del universo de búsqueda, contamos con 41.813 solicitudes de búsqueda. Cada una representa un caso con información clave para avanzar en la búsqueda y reconstruir la historia de lo ocurrido".

En lo corrido del año, los equipos intervinieron 85 lugares donde podrían encontrarse personas desaparecidas: 33 en campo abierto y 52 en cementerios. Además, recibieron reportes de 526 nuevos sitios de interés forense, que orientarán las próximas acciones de búsqueda en terreno.

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