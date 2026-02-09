Más de 126.000 uniformados fueron dispuestos para reforzar seguridad de las elecciones 2026

Más de 126.000 uniformados fueron enviados a distintas zonas del país para reforzar las elecciones 2026. Foto: Fuerzas militares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las elecciones legislativas están próximas a arrancar y las fuerzas militares avanzan en el llamado “Plan democracia”, con el cual buscan blindar la seguridad de los procesos electorales. Este lunes 9 de febrero, más de 126.000 uniformados de distintas fuerzas fueron desplegados por todo el país.

Los y las uniformadas están organizados en 4.200 pelotones, en medio de un plan que se viene adelantando desde hace más de un año. El objetivo es mantener operaciones “de control y estabilización para prevenir cualquier alteración al orden público, reforzando la presencia institucional”.

Lea: Condenan a 27 años de prisión a “El Obrero”, por homicidios sistemáticos en Boyacá

El plan viene caminando de la mano con la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y las autoridades civiles nacionales, regionales y locales. La estrategia incluye las elecciones legislativas, previstas para el 8 de marzo, y presidenciales el 31 de mayo, en primera vuelta, y el 21 de junio, en caso de que haya segunda vuelta.

En medio del “Plan democracia”, se prolongó el servicio militar de 21.000 soldados del Ejército y de 1.075 infantes de marina de la Armada Nacional. A pesar de disponer de todos estos uniformados, las fuerzas militares que no están comprometidas de forma directa con la estrategia para las elecciones, continuarán desarrollando operaciones militares contra los grupos armados.

Le puede interesar: Contraloría alerta irregularidades de más de COP 53.000 millones en el PAE de toda Colombia

Además, las fuerzas militares harán presencia en los Puestos de Mando Unificados (PMU) de forma nacional, regional y local. Esto, con el objetivo de verificar verificar la información en tiempo real y facilitar la coordinación entre instituciones. Para llevar a cabo el “Plan democracia”, el Gobierno asignó un presupuesto de aproximadamente COP 150.000 millones, los cuales están destinados a garantizar los recursos necesarios para cumplir con la seguridad de los procesos electorales .

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.