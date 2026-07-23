Más de 15.000 personas se han desplazado en Colombia durante 2026, según la Defensoría

Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Cauca y Meta tienen las cifras más altas de desplazamiento forzado en lo corrido de 2026. Foto: (EPA) EFE - Mario Caicedo

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En Colombia, las cifras de desplazamiento forzado de personas siguen generando preocupación. Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo, que recientemente publicó su informe “Dinámicas de movilidad humana forzada en Colombia”, correspondiente al primer semestre de 2026. Las cifras muestran un panorama alarmante: entre enero y junio de este año, 15.960 personas se desplazaron forzosamente en 83 eventos en distintas regiones.

El documento de 25 páginas hace un panorama de la situación humanitaria en el país respecto a este problema que afecta principalmente a las regiones más golpeadas por la violencia y la gobernanza de los grupos al margen de la ley. Según la Defensoría, solo en el mes de junio se registraron 12 eventos de desplazamientos masivos de población civil que afectaron a 2.742 personas. Además, 64.787 personas estuvieron confinadas en el primer semestre.

Enero y mayo fueron los meses de primer semestre de 2026 con los mayores registros de desplazamiento forzado: 3.900 y 2.873 personas tuvieron que salir de sus comunidades, respectivamente. El panorama frente al confinamiento es aún más dramático. Marzo registró el mayor pico de confinamiento con 21.177 personas afectadas, seguido por enero y mayo con 17.651 y 15.080 personas confinadas, según el documento de la Defensoría.

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Pese a la gravedad de las cifras, la Defensoría aclara que el panorama ha mejorado en cuanto a número de víctimas respecto a las cifras de 2025. En el primer semestre del año pasado hubo 54 eventos de desplazamiento forzado y 82.538 personas afectadas. Este año fueron más eventos masivos (83), pero con un menor número de víctimas (15.960). La crisis de enero de 2025 en la región de Catatumbo (Norte de Santander) influyó en las cifras.

Pero en el caso del confinamiento, el panorama es distinto. En el primer semestre de 2025 hubo 45 eventos de este tipo que afectaron a 50.548 personas. Mientras que en lo corrido de este año se han registrado 44 confinamientos de población civil que han dejado 64.787 víctimas. Chocó, Cauca, Antioquia y Norte de Santander tienen las mayores cifras de confinamiento, con 1.046 personas afectadas.

Respecto al comportamiento del desplazamiento forzado, son Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Cauca y Meta los departamentos con las cifras más altas: 1.111 familias y 2.742 personas desplazadas forzosamente. “Las conductas y afectaciones a los derechos humanos más recurrentes de los actores armados y causantes de los desplazamientos masivos en el país son las amenazas, los combates, los ataques con drones, los actos terroristas y los contactos armados”, indica el documento.

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La Defensoría señala que es difícil hacer distinciones entre estructuras ilegales que provocan desplazamientos forzados y confinamientos de población civil, pues todos los grupos ilegales tienen participación en este tipo de actos. Sin embargo, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc son las estructuras armadas con mayor incidencia en este problema, especialmente en el del desplazamiento.

La situación es aún más alarmante en los casos de los pueblos étnicos: 14 comunidades afrodescendientes y 15 comunidades indígenas han sido víctimas de desplazamiento forzado este año. Esto significa que el 17 % de los eventos de desplazamiento forzado masivo afectan a comunidades afrodescendientes y otro 18 % afectan a comunidades indígenas”, señala el informe de la Defensoría del Pueblo conocido este jueves. El 48 % de los confinamientos han afectado también a 27 comunidades étnicas.

El documento también desarrolla un capítulo especial sobre la migración irregular en el país. Según la Defensoría, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, 51.938 migrantes transitaron de forma irregular por Colombia. La cifra es optimista, pues refleja una reducción del 38,2 % respecto a los datos del primer semestre de 2025, cuando transitaron de forma ilegal 84.083 migrantes por el territorio nacional.

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Los tres principales pasos fronterizos en los que se registró movilidad de migrantes fueron Ecuador (49,6 %), Venezuela (41,6 %) y Panamá (8,2 %). Sin embargo, la Defensoría señala que la principal razón detrás de la reducción de las cifras de migración irregular en Colombia, siendo solo un país de tránsito, es el endurecimiento de las restricciones migratorias en países del norte del continente, como Estados Unidos.

Al país también han llegado 17 vuelos con colombianos deportados desde Chile (3), España (2) y Estados Unidos (12). En estos vuelos llegaron 1.663 personas, de las cuales 456 son mujeres adultas (27,42 %), 1.161 hombres adultos (69,81 %) y 46 niños, niñas y adolescentes (2,77 %). Solo en junio, la Defensoría acompañó la llegada de cuatro vuelos con 361 personas deportadas: 70 mujeres, 281 hombres y 10 menores de edad.

El informe concluye con unas recomendaciones a las autoridades para atender la situación del país en materia de desplazamiento forzado, confinamiento y migración irregular. Le pidió a las entidades del orden regional y nacional activar rutas de prevención y protección de la población civil en medio del conflicto entre grupos ilegales, adelantar de forma oportuna comités de justicia transicional y garantizar la entrega de ayuda humanitaria.

También tomar las medidas necesarias para atender la salud física, mental y psicosocial de las personas afectadas, velar por la protección integral de los menores de edad y fortalecer la presencia institucional en los territorios. “La Defensoría del Pueblo continuará haciéndole seguimiento a la situación de movilidad humana en Colombia, con el propósito de identificar tendencias, documentar riesgos y aportar información para que sean puestas en marcha medidas de prevención, protección y atención”, concluye el informe.

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