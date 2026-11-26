El lugar más inseguro para las niñas y las mujeres en Colombia es su propia casa. En el espacio que debería ser el más acogedor, conviven junto a ellas todo tipo de violencias que ponen en riesgo sus vidas, sus derechos y su dignidad. Las cifras de las entidades competentes así lo demuestran. Los casos que recogen instituciones como Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo ponen en evidencia un panorama que exige una atención inmediata. Los feminicidios, la violencia intrafamiliar, la desaparición forzada, la violencia sexual, los suicidios…

El lugar más inseguro para las niñas y las mujeres en Colombia es su propia casa. En el espacio que debería ser el más acogedor, conviven junto a ellas todo tipo de violencias que ponen en riesgo sus vidas, sus derechos y su dignidad. Las cifras de las entidades competentes así lo demuestran. Los casos que recogen instituciones como Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo ponen en evidencia un panorama que exige una atención inmediata. Los feminicidios, la violencia intrafamiliar, la desaparición forzada, la violencia sexual, los suicidios y la trata de personas van en aumento y golpean especialmente a las niñas. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las entidades hicieron un llamado urgente para atender y frenar este fenómeno.

El más reciente reporte de Medicina Legal señala que aunque entre enero y septiembre de 2026 hubo una disminución de algunos indicadores de violencia contra las mujeres, los niveles de vulnerabilidad para las menores de edad aumentaron considerablemente; en específico los casos relacionados con violencia sexual, desapariciones y muertes violentas.

Para Alejandra Vera Laguado, abogada y directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, cuando se trata de las mujeres, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. La falta de cumplimiento de las leyes también refleja una falta de voluntad política para transformar esta realidad. "Todos los días son violentadas y asesinadas mujeres y niñas, y pareciera que no ocurriera absolutamente nada. Las dinámicas de violencia se transforman, pero el mandato patriarcal permanece. Cada feminicidio constituye también un mensaje de intimidación colectiva hacia las demás mujeres: nos recuerda que podemos ser violentadas, asesinadas o desaparecidas dentro de un sistema que históricamente ha tolerado estas conductas", señaló.

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En lo que va de este año, la violencia sexual representó el 60,5 % de todas las violencias contra las niñas. Esto quiere decir que seis de cada diez niñas fueron agredidas sexualmente y dos de cada tres casos ocurriendo dentro de sus viviendas. El reporte también señala que los principales responsables son sus círculos más cercanos: familiares y personas conocidas. En ellos se concentran más del 73 % de los presuntos agresores de las niñas. "A los hombres debemos decirles que las mujeres no somos de su propiedad. Que ser esposos, compañeros sentimentales, padres o familiares no les otorga ningún derecho sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones ni nuestras vidas. A los demás integrantes de las familias debemos recordarles que guardar silencio, justificar al agresor o minimizar las señales de violencia contribuye a perpetuar estas situaciones. La intimidad familiar no puede convertirse en un escudo para los agresores ni en una barrera para la actuación del Estado", agregó la abogada Vera Laguado.

“El análisis evidencia que la violencia contra las mujeres adopta diferentes formas a lo largo del curso de vida. Mientras las niñas y adolescentes enfrentan principalmente violencia sexual y desapariciones, en la juventud y la adultez predominan las violencias ejercidas por parejas o exparejas. Las cifras muestran que la violencia contra mujeres y niñas ocurre de manera recurrente en entornos de confianza y cercanía, lo que exige fortalecer las acciones de prevención, detección temprana, protección y acceso oportuno a la justicia y a las rutas de atención”, señala el informe de Medicina Legal.

El dato más alarmante del informe de Medicina Legal es la desaparición de menores. Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 2.634 desapariciones de niñas y adolescentes, frente a 887 casos reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 197 %. Siete de cada diez mujeres desaparecidas en Colombia eran niñas. Según los datos de la entidad, al 10 de octubre de 2026, 1.574 de estas menores continuaban desaparecidas. La salud mental es otro factor al que se le presta poca atención en el país, según el documento. Durante 2026 se registraron 175 muertes violentas en menores de edad: 98 fueron suicidios y 77 homicidios. Esto significa que el 56 % de las muertes violentas registradas en niñas corresponden a suicidios.

Este #25N ponemos la mirada en las niñas y adolescentes que enfrentan diferentes formas de violencia.

Proteger a nuestras niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos.

#MedicinaLegal #NoMásViolencia #NiñasYAdolescentes #DatosParaLaVida pic.twitter.com/1zLSmy98rT — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) November 25, 2026

Sobre este punto, la abogada señala que no basta con ofrecer atención psicológica, emitir un diagnóstico o formular medicamentos si la niña o la mujer continúa viviendo con su agresor, permanece expuesta a violencia sexual, enfrenta amenazas o carece de alternativas económicas y redes de protección. "La Convención de Belém do Pará establece la obligación de los Estados de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. En ese mismo sentido, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género orienta a las autoridades a incorporar la perspectiva de género en las investigaciones, incluyendo aquellas muertes inicialmente clasificadas como suicidios o accidentes".

En este contexto de violencias contra las niñas y las mujeres en el país, la Defensoría del Pueblo también entregó cifras que ponen en evidencia un panorama preocupante. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, en Colombia se han registrado 135 feminicidios, 83.137 casos de violencia intrafamiliar, 24.454 mujeres han sido víctimas de delitos sexuales, se han presentado 236 casos de explotación sexual de niñas y adolescentes y 196 de trata de personas. Para esa entidad, las violencias contra las mujeres siguen sostenidas en el tiempo, por lo que convocaron a 16 días de activismo, a partir de este 25 de noviembre, contra las violencias basadas en género. En este periodo, invitaron a las instituciones a revisar y reforzar su respuesta.

"No queremos únicamente que se contabilicen nuestras muertes. Exigimos que se investiguen sus causas, se determinen las responsabilidades y se garantice nuestro derecho a vivir libres de todas las formas de violencia", concluyó la abogada Vera.

👉🏼 Cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Colombia, los datos registrados muestran que esa meta sigue pendiente: las violencias contra las mujeres y por prejuicio continúan presentándose de forma sostenida.… pic.twitter.com/RPl2a3k0OF — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 25, 2026

La Defensoría, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presentó también el Índice Departamental de Riesgo de Agravamiento de las Violencias Basadas en Género. Se trata de una herramienta que permite identificar las condiciones que pueden agravar las violencias contra las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, así como orientar la adopción de medidas preventivas en los territorios. Durante la presentación de la iniciativa, la defensora del Pueblo, Iris Marín, resumió en una frase la problemática: “Una de las crisis más extendidas de derechos humanos en Colombia y en el mundo es la violencia contra las mujeres. La inacción de nuestras instituciones les cuesta la libertad, la seguridad y la vida a todas”.

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