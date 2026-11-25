Los casos respaldan las alarmantes cifras. Para el año 2025 se registraron 78.000 feminicidios. Del total, el 60 % fueron cometidos por la pareja o un familiar, es decir 47.000 feminicidios. Esto supone un promedio de cinco…

La casa es el lugar más peligroso para una mujer o una niña en todo el mundo. Esa es la conclusión principal de un reciente informe sobre feminicidios que publicó la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y ONU mujeres en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Los casos respaldan las alarmantes cifras. Para el año 2025 se registraron 78.000 feminicidios. Del total, el 60 % fueron cometidos por la pareja o un familiar, es decir 47.000 feminicidios. Esto supone un promedio de cinco mujeres por hora, o 129 casos al día.

Según el reporte de la ONU, las mujeres no están a salvo en ninguna región. África sigue siendo el continente con la tasa más alta de víctimas de feminicidio con 2,9 víctimas por cada 100.000 mujeres, seguido de América, Oceanía, Asia y Europa.

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"Actitudes aterradoras, normas sociales arraigadas y la falta de salvaguardias institucionales crean un entorno en el que asesinar a una esposa, hija, madre o hermana se vuelve ‘tolerable’. Cambiar esta realidad exige una acción sostenida en todos los niveles de la sociedad", declaró Mónica Juma, Directora Ejecutiva de la Unodc.

Y agregó: "Debemos redoblar nuestros esfuerzos para implementar estrategias de prevención dirigidas a modificar el comportamiento social y las actitudes perjudiciales, así como invertir en programas e intervenciones especializadas para abordar la violencia doméstica, proteger a las mujeres y garantizar sus derechos humanos y su dignidad".

Según explicó el informe de la ONU, los feminicidios son, en la mayoría de los casos, el acto final de una larga serie de violencias, amenazas y abusos. Sin embargo, debido a varios obstáculos, la mayoría de las mujeres que sufren violencia física o sexual nunca buscan ayuda de sus familiares, sus comunidades o las autoridades. Demasiadas quedan desamparadas, mientras que los perpetradores eluden la justicia durante toda su vida.

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“Debemos garantizar que las mujeres y las niñas puedan denunciar la violencia de forma segura, acceder a protección y recibir apoyo antes de que sea demasiado tarde. Cuando no se denuncian las señales de alerta, los casos no se investigan adecuadamente, las mujeres y las niñas no reciben protección y los perpetradores no son llevados ante la justicia, las consecuencias pueden ser fatales. Cada oportunidad perdida para defender el derecho de las mujeres y las niñas a la seguridad representa un fracaso de la justicia y del deber más fundamental de la ley: salvaguardar la vida de las mujeres y las niñas. Debemos actuar con urgencia para garantizar que ninguna señal de alerta se ignore, ninguna sobreviviente quede sin protección y ningún perpetrador escape a la rendición de cuentas”, señaló Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

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