Medicina Legal confirma muerte de ocho menores en operaciones ordenadas por De la Espriella

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que ocho menores de edad han muerto en operaciones de la Fuerza Pública, terrestres y aéreas, desde que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia. Así lo confirmó su director, Ariel Emilio Cortés.
El funcionario explicó que la entidad lleva un registro propio de las víctimas de estas acciones. “En este momento podemos manifestar que han fallecido ocho menores, de los cuales cinco son de sexo masculino y tres son de sexo femenino”, señaló.
Cortés agregó que la cifra del año es mayor. Según el balance, “aproximadamente unos 17” menores han perdido la vida en este tipo de operativos durante 2026. Los otros nueve casos corresponden al tramo final de la presidencia de Gustavo Petro. De acuerdo con el director, Norte de Santander, Guaviare y Arauca son las regiones donde más se han registrado estos hechos.
La cifra de ocho menores no incluye los resultados del último bombardeo, ordenado este 28 de octubre por el presidente De la Espriella contra el Clan del Golfo en Chocó. Sería el sexto de su Gobierno. Hasta el momento no se conoce el balance de esa operación.
Los datos salen a la luz el mismo día que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la medida cautelar que restringía los bombardeos y otras operaciones aéreas contra estructuras armadas ilegales, ante información sobre la posible presencia de menores reclutados
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antonio(7747)•Hace 2 horas@HerbólogaRaquel(46037)….8 en el gobierno de Abelardo y 9 en el gobierno de Petro.. Según los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aproximadamente65 menores de edad (principalmente de entre 14 y 17 años) murieron en operaciones militares y bombardeos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro (2022-2026). NO SE PONGA HISTERICA RAQUEL
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@HerbólogaRaquel(46037)•Hace 3 horasAquí si no hay escándalo ni medios gritando. 17 menores!!!! Qué horror. De verdad votaron porque un minimacho bombardee sin agüero, ni inteligencia, y matando menores???
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Eduardo(34409)•Hace 4 horasADELAEO tiene que pagar por estos crimenes, el Estatuto de Roma no le va a permitir impunidad, se verá.
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lucho 21(6844)•Hace 4 horasY que ha pasado con los menores que tienen reclutados las Farc y el ELN en contubernio con Ivan Cepeda?