 

Publicidad

Medicina Legal confirma muerte de ocho menores en operaciones ordenadas por De la Espriella

El director del instituto forense, Ariel Emilio Cortés, precisó que en lo corrido de 2026 suman 17 menores muertos en este tipo de acciones. La cifra no incluye el balance del bombardeo más reciente, ordenado este 28 de octubre contra el Clan del Golfo en Chocó.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Judicial
Reclutamiento de menores
Según indicó la Defensoría, el 65 % de los casos de reclutamiento forzado corresponde a niños y el 35 % a niñas.
Foto: AP

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que ocho menores de edad han muerto en operaciones de la Fuerza Pública, terrestres y aéreas, desde que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia. Así lo confirmó su director, Ariel Emilio Cortés.

El funcionario explicó que la entidad lleva un registro propio de las víctimas de estas acciones. “En este momento podemos manifestar que han fallecido ocho menores, de los cuales cinco son de sexo masculino y tres son de sexo femenino”, señaló.

Cortés agregó que la cifra del año es mayor. Según el balance, “aproximadamente unos 17” menores han perdido la vida en este tipo de operativos durante 2026. Los otros nueve casos corresponden al tramo final de la presidencia de Gustavo Petro. De acuerdo con el director, Norte de Santander, Guaviare y Arauca son las regiones donde más se han registrado estos hechos.

La cifra de ocho menores no incluye los resultados del último bombardeo, ordenado este 28 de octubre por el presidente De la Espriella contra el Clan del Golfo en Chocó. Sería el sexto de su Gobierno. Hasta el momento no se conoce el balance de esa operación.

Le puede interesar

Judicial

Tribunal revoca tutela que imponía límites a bombardeos por presencia de menores de edad

Judicial

Imputan a hombre señalado de reclutar a menores para las disidencias de las Farc

Judicial

Más de 1.500 familias han encontrado a sus seres queridos desaparecidos: 640 con vida

Los datos salen a la luz el mismo día que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la medida cautelar que restringía los bombardeos y otras operaciones aéreas contra estructuras armadas ilegales, ante información sobre la posible presencia de menores reclutados

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Colombia

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • antonio(7747)Hace 2 horas
    @HerbólogaRaquel(46037)….8 en el gobierno de Abelardo y 9 en el gobierno de Petro.. Según los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aproximadamente65 menores de edad (principalmente de entre 14 y 17 años) murieron en operaciones militares y bombardeos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro (2022-2026). NO SE PONGA HISTERICA RAQUEL
  • @HerbólogaRaquel(46037)Hace 3 horas
    Aquí si no hay escándalo ni medios gritando. 17 menores!!!! Qué horror. De verdad votaron porque un minimacho bombardee sin agüero, ni inteligencia, y matando menores???
  • Eduardo(34409)Hace 4 horas
    ADELAEO tiene que pagar por estos crimenes, el Estatuto de Roma no le va a permitir impunidad, se verá.
  • lucho 21(6844)Hace 4 horas
    Y que ha pasado con los menores que tienen reclutados las Farc y el ELN en contubernio con Ivan Cepeda?
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido