Tribunal revoca tutela que imponía límites a bombardeos por presencia de menores de edad

La Sala de Familia revocó el fallo de tutela del pasado 16 de septiembre por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá sobre la planeación y ejecución de operaciones aéreas contra estructuras de grupos armados ilegales.

Una reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto la medida provisional que se impuso sobre los bombardeos de las Fuerzas Militares ante la información sobre la posible presencia de menores de edad reclutados por organizaciones criminales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Lea también: Defensoría alerta por riesgo de violencia sobre comunidades Dagua, Valle del Cauca

Esta decisión permite que las Fuerzas Militares continúen desarrollando sus capacidades operacionales siempre y cuando se tengan en cuenta los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario.

El Tribunal fundamentó su decisión en el incumplimiento de los requisitos procesales de la acción de tutela. Entre otros aspectos, señaló que no se identificaron personas determinadas ni operaciones concretas que permitieran establecer una amenaza inminente, y que las pretensiones de carácter colectivo y estructural debían tramitarse mediante los mecanismos judiciales correspondientes.

Le puede interesar

Le puede interesar: Autoridades investigan secuestro de una joven en panadería de Guacarí, Valle del Cauca

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá tiene como antesala una acción de tutela interpuesta en representación de menores de edad reclutados por grupos armados ilegales con el fin de ordenar al gobierno y a las Fuerzas Militares modificar los protocolos de las operaciones aéreas y bombardeos. Sin embargo, el Tribunal revocó la tutela.

Uno de los motivos fue que en la tutela no se determinó un grupo, pues la jurisprudencia exige que cuando se trata de un grupo plural, debe ser determinado. Además, el demandante apuntó el amparo de forma general para menores de edad, sin precisar territorios o zonas concretas. El Tribunal también detalló que la tutela se articuló a partir de operaciones aéreas hipotéticas.

Por otro lado, el Tribunal resaltó que no se acreditó una omisión o negativa por parte de las autoridades concretamente. Asimismo, precisó que el plazo legal para la adopción del Plan Nacional de Prevención del Reclutamiento de Menores se extiende hasta julio de 2027, conforme a lo dispuesto en la Ley 2590 de 2026. De esta manera, el Tribunal resolvió no realizar un estudio sobre las pretensiones de la tutela.

Por su parte, el Gobierno Nacional apuntó que "las capacidades aéreas de las Fuerzas Militares constituyen un componente esencial para la defensa de la soberanía, la protección de las comunidades, la lucha contra las organizaciones armadas ilegales y el desarrollo de operaciones de seguridad, abastecimiento y evacuación médica en las regiones más apartadas del territorio nacional"

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.