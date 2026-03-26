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Medicina Legal identifica otros 13 uniformados que murieron en accidente aéreo en Putumayo

En total van 32 uniformados que han sido identificados de los 69 que murieron en el accidente del pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo. Estos son sus nombres.

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Redacción Judicial
26 de marzo de 2026 - 11:34 p. m.
En imágenes: así fue el homenaje a los 69 uniformados muertos en accidente de avión Hércules
En imágenes: así fue el homenaje a los 69 uniformados muertos en accidente de avión Hércules
Foto: Santiago Ramírez Marín
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Medicina Legal sigue avanzando con la identificación de los cuerpos de las 69 víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido el pasado lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo). Este jueves 26 de marzo, el instituto identificó 13 cuerpos más.

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Las víctimas identificadas en esta ocasión son un sargento y 12 de los soldados profesionales que viajaban en el avión Hércules accidentado. Según el Ejército, los cuerpos de los uniformados todavía no han sido entregados a las familias.

Conozca más: Mindefensa denuncia cobros ilegales a familias de víctimas de accidente aéreo en Putumayo

Las víctimas identificadas este jueves son:

  • Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco.
  • Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes.
  • Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez.
  • Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez.
  • Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo.
  • Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite.
  • Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio.
  • Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica.
  • Soldado Profesional Julian David Céspedes Arias.
  • Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo.
  • Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego.
  • Soldado Profesional Romer Vargas Silva.
  • Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez.

Hasta el momento, han sido identificadas en total 32 de las 69 víctimas mortales del accidente. Aunque Medicina Legal avanza a toda marcha con la identificación de las víctimas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, denunció que personas “inescrupulosas” estarían contactando a las familias de los 69 uniformados que murieron en el accidente aéreo para exigirles dinero a cambio de la identificación de los cuerpos.

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“Algunos les decían a las familias que tocaba pagar algo para la identificación de los cuerpos. Eso es falso. Que, si querían, podían ayudar como intermediarios para acelerar la identificación de los cuerpos. Es falso”, señaló el jefe de la cartera. Asimismo, indicó que ya ha conversado con familiares de los soldados para identificar a quienes estarían haciendo estos ofrecimientos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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