Decomisan cargamento de marihuana avaluado en COP 12.300 millones

Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y el CTI, capturaron a dos personas e incautaron 813 kilos de marihuana, un cargamento avaluado en COP 12.300 millones que, según las autoridades, sería sacado por la frontera con Venezuela hacia mercados ilegales de Europa y África.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre en el sector La Defensa, municipio de La Primavera (Vichada), “donde se identificó un punto de acopio que funcionaba como corredor para el transporte transnacional de estupefacientes”.

En el lugar, las autoridades encontraron más de COP 75 millones en efectivo, tres camionetas, una embarcación con motor, equipos de comunicación y otros elementos “empleados para movilizar la droga hacia pasos ilegales que conectan con rutas utilizadas para su salida hacia las Guayanas y luego hacia Europa y África”.

Fuentes del Ejército señalaron a este diario que la droga sería llevada desde Venezuela hasta Surinam y, desde allí, enviada a Europa, con el propósito de evadir los controles reforzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según las autoridades, este cargamento pertenecía a las disidencias de las Farc, Estructura 53 Édison Romaña, que tiene incidencia en esa zona del departamento. El operativo se llevó a cabo en el marco del Plan Estratégico Conjunto Ayacucho Plus.

