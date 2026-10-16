Megaoperativo en Barranquilla deja 72 capturados que pertenecerían a grupos criminales

Foto: Policía

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Una ofensiva simultánea de la Fiscalía y la Policía Nacional dejó 72 personas capturadas en Barranquilla y su área metropolitana, señaladas de pertenecer a cinco organizaciones criminales: el Clan del Golfo, Los Costeños, Los del Freseo, Los Pepes y Los Rápidos. La operación se ejecutó en la madrugada de este viernes 16 de octubre.

De los capturados, 42 fueron detenidos en flagrancia y 30 mediante orden judicial. Los procedimientos hicieron parte de la operación Blindaje 360, enmarcada en la estrategia Sin Tregua al Delito, y movilizaron a más…