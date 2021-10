“Memo Fantasma” seguirá en la cárcel por presunto lavado de dinero de las Auc

Guillermo León Acevedo, referenciado por la Fiscalía con el alias de Memo Fantasma, está en prisión desde el pasado 3 de julio. El imputado, autorreconocido empresario, quiso cambiar esa situación presentando un recurso para lograr su libertad condicional, mientras sigue en curso su investigación por, presuntamente, lavar dinero para el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). La justicia le dijo “no”.

Un juez de conocimiento de Bogotá acaba de negar la solicitud de libertad de Memo Fantasma, quien permanece imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado. El funcionario judicial consideró, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, que el procesado representaría un peligro para la sociedad y en cualquier momento podría escapar de la mano de la justicia. Al parecer, Guillermo León Acevedo blanqueó millonarias sumas de las autodefensas, a través de 46 bienes en Bogotá y Bella Vista (Córdoba).

“Representaría un peligro para la sociedad, dado que para la Fiscalía el procesado es miembro de las Auc, conocido con el alias de Memo Fantasma, que ha logrado blanquear capitales utilizando a su progenitora y abuela, lo cual denota una continuidad en la actividad delictiva. Estructurándose también una posible vinculación con organizaciones criminales, que para este funcionario judicial son más que suficientes para imponer una sanción, en aras de prevenir la futura perpetración de conductas delictivas”, explicó el juez del caso.

La defensa de Guillermo León Acevedo sostenía que el procesado es padre de una menor de edad y, por tanto, era necesario que continuara el proceso en casa, junto a la persona por la cual debe responder. No obstante, ni en la audiencia de Garantías (a mitad de año) ni en la presente diligencia le dieron la razón. “Con la prueba sumaria aportada por la defensa, no se acredita la figura de padre cabeza de familia, no se encuentra con un elemento de convicción que demuestre la ausencia permanente o incapacidad de la progenitora de la menor. O que exista una deficiencia sustancial de los demás miembros de la familia”, dijo el juez.

Quienes sí están con medida de aseguramiento en casa son la madre y abuela del procesado, Margoth de Jesús Giraldo y la adulta mayor de 87 años María Enriqueta Ramírez, ambas procesadas por lavado de activos agravado. Durante dos décadas, según el fiscal del caso, argumentos expuestos hace meses, la familia habría lavado los dineros provenientes del narcotráfico, utilizando el lujoso edificio Torres 85 en Bogotá y dos haciendas, La 13 y La Vega, en Bella Vista (Córdoba). Un total de 46 bienes, los cuales están en proceso de extinción de dominio.

El día de la imputación, el pasado 28 de junio, el ente investigador presentó los testimonios de seis exparamilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz, quienes aseguraron conocer o escuchar de las supuestas actividades criminales del procesado. Todos coincidieron con que el alias de Memo Fantasma correspondía a Acevedo y que en el grupo criminal sería conocido como el jefe de finanzas del Bloque Central Bolívar.

Una de las versiones expuestas por la Fiscalía proviene de un peso pesado del paramilitarismo: Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar. Se trata de uno de los jefes del Bloque Central Bolívar de las Auc, condenado tras su desmovilización -en 2005- a ocho años de prisión. Dijo “que conoció a Memo Fantasma en 1998 y que era un narco conocido incluso de la época de Pablo Escobar (…) que también lo vio en reuniones con Vicente Castaño y Salvatore Mancuso”, explicó el fiscal.

Uno de los bienes involucrados en el proceso contra Acevedo es el edificio Torres 85, a contados pasos del Parque El Virrey en Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, la familia habría lavado dineros provenientes de las Auc tras un negocio, en 2006, con la empresa Hitos Urbanos, de la cual es socio Álvaro Rincón. Se trata de un empresario, quien es la pareja de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez. En Torres 85, según la imputación, la familia se hizo con locales, oficinas y garajes cuyo valor por unidad oscila entre los $50 millones.

Solo en Torres 85, Memo Fantasma y su madre Margoth de Jesús Giraldo habrían estado gestionando 23 bienes, cuyo valor asciende a $10.809 millones. “El señor Guillermo León Acevedo fungió como constructor en el proyecto Torres 85, con una participación del 45%, junto con otros dos señores que no son objeto de este proceso y por los cuales voy a reservar el nombre”, explicó el fiscal del caso.

A su vez, la empresa explicó que hace 16 años conocieron a Acevedo, quien para entonces era una incógnita, “en desarrollo de un negocio inmobiliario individual y particular. Fue presentado como una persona dedicada al sector ganadero, interesada en hacer inversiones en finca raíz (…) Esta actividad comercial se desarrolló por la Sociedad y no involucró a la doctora Marta Lucía Ramírez, esposa de uno de nuestros socios”. Así respondió la vicepresidenta: “No tengo ni he tenido ningún tipo de vínculo ni relación personal o contractual con el mencionado Guillermo Acevedo ni conozco a su familia”.

