“Mi intención nunca fue hacerte daño”: se filtra un nuevo audio de Aida Merlano

Julio Gerlein (izquierda) acusado por la Fiscalía por, al parecer, financiar corrupción electoral. Aida Merlano (derecha) excongresista condenada y prófuga. Foto: Archivo El Espectador

Un nuevo audio fue revelado en medio de las versiones que la excongresista condenada y prófuga Aida Merlano ha entregado a la justicia en relación con las investigaciones en su contra por compra de votos en el Atlántico, para llegar al Senado en 2018. W Radio tuvo acceso a un mensaje de voz que Merlano le entregó a quien sería el empresario Julio Gerlein, su antigua pareja sentimental, y de quien en febrero pasado reveló audios que lo vincularían con la entrega de hasta $12.000 millones para el proyecto político.

“Entiendo perfectamente tu posición y la acepto, no me lo merezco, cualquier excusa no va a justificar ese acto que cometí. Fue el más bajo, lo acepto. Me avergüenza. Me avergüenzo de mi misma, más que con cualquier persona que pude afectar en esos audios. También es bueno que sepas que fue un momento de rabia, de ira”, señaló Merlano en el audio. Aunque no nombró al empresario Gerlein, y de hecho aseguró que solo nombraría a miembros de la familia Char, dejó entrever que tenían una larga relación y que lamentaba haberlo afectado con los audios de febrero.

En aquella oportunidad, el abogado Miguel Ángel del Río, representante de Merlano, entregó a la opinión pública material en el que Gerlein, al parecer, acepta que puso $12.000 millones para la campaña de Merlano y esquema de compra de votos. Tal situación la tiene condenada a 11 años de prisión, luego de que las autoridades allanaran su sede de campaña “la Casa Blanca”, en febrero de 2018, donde se encontró todo un esquema corrupto para entregar dinero a cambio del sufragio de los atlanticenses.

“Yo Julio Gerlein… cuando tú me dijiste un día, qué vergüenza, no tenía un peso. Un peso. Yo presté a Serfinanza (propiedad de la familia Char) $7.000 millones para tus elecciones. En total yo puse $12.000 millones. Te digo el día que los di y cuando te los di. Yo te puse toda la hijuemadre plata. Yo no tenía un centavo partido por la mitad”, se escucha en el audio revelado por del Río.

En diálogo con El Espectador, el abogado del Río aseguró que rindió declaración ante la Fiscalía y entregó ese material con el objetivo de que sea incorporado al propio proceso de Gerlein. El empresario barranquillero está acusado por tres delitos relacionados con el descubrimiento de la “Casa Blanca”. No obstante, su proceso sigue quieto y Del Río espera que los audios sirvan para complementar la hipótesis de la Fiscalía en su contra. Agregó que el audio conocido hoy es verídico.

Según el escrito de acusación contra Gerlein, la Fiscalía tendría como probar que desde su cuenta Bancolombia se giraron varios cheques con destino a personas que, aparentemente, no tenían nada que ver con Merlano. Aun así, una vez eran cobrados los cheques, entraba en juego todo un engranaje de endoso para llegar a las manos de los más de 2.000 ayudantes que tenía la excongresista. Según la Fiscalía, el total del monto de los cheques habría alcanzado los $11.000 millones, una cifra cercana a la que se escucha en el audio revelado por el abogado Del Río.

De acuerdo con las nuevas revelaciones, de este 5 de mayo, Merlano asegura ante quien sería Julio Gerlein que ante la Corte Suprema de Justicia se retractó de acusaciones contra su familia. “Tuve ese gesto de retractarme para no causarte problemas y tampoco a ningún miembro de tu familia. Me retracté de todo lo que tendría que ver en relación con tu familia. Dentro de los audios que se filtraron (en febrero), te puedes dar cuenta que no permití que metieran a nadie de la familia, temas personales. Mi intención nunca fue hacerte daño a ti”, se escucha.

Luego de ello, Merlano aseguró que en algún momento volvería a hablar y trataría de exonerar a Gerlein y a toda su familia. “Ahora que rompa silencio en mi proceso por violación de topes, voy a contar la verdad, ahí verás como te voy a reivindicar. Voy a subsanar el daño que te causé. Eso es lo último que puedo hacer por ti”, explicó. Y esa investigación por el delito de violación de topes electorales, lo que podría resultar en su segunda condena, tuvo su más reciente actualización ayer 4 de mayo. Al contrario de lo aseverado en el antiguo audio por Merlano, hace unas horas sí habló de Gerlein ante la Corte Suprema de Justicia. Según Del Río, también es parte de la estrategia defensiva.

Merlano dijo en su testimonio ante la Corte que para finales de 2017 e inicios de 2018, Gerlein tenía deudas con Alex Char, antiguo alcalde de Barranquilla, y señalado previamente por aportar dinero para compra de votos. Según Merlano, la deuda tenía su origen unos contratos públicos que supuestamente habrían sido entregados a dedo por la administración Char en el Atlántico. Merlano fue enfática en la palabra “coimas”, incluso por la creación de la Avenida del Río y de Los Arroyos en Barranquilla. Ambas familias habrían tranzado una alianza para fortalecer económicamente la campaña de Merlano, quien significaba una ficha importante para Cambio Radical.

No obstante, según la versión de Merlano, de esa alianza nunca entró dinero directamente a su campaña porque el empresario Julio Gerlein en realidad habría engañado a los Char. “Él lo que hizo fue fingir que me estaba entregando un dinero a mí, porque ese dinero pertenecía a Alejandro Char por las coimas. Era una retribución. Él se saldó la deuda completica con un dinero que no llegó a mi campaña, que él asegura a Alejandro (Char) habérmelo entregado. Esos dineros se utilizaron para saldar deudas para ponerse al día con los contratos que se entregaron en la ciudad de Barranquilla”, agregó.

