Ordenan capturar altos mandos de la Segunda Marquetalia por crimen de Miguel Uribe Turbay

La fiscal general y el director de la Policía dieron a conocer las órdenes y las recompensas en contra de estas personas que estarían detrás del crimen. Foto: Archivo part

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En la mañana de este martes 24 de marzo, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dio a conocer que se emitieron siete ordenes de captura en contra de altos mandos de la Segunda Marquetalia por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático. Además, junto con el director de la Policía, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, hablaron de las recompensas que se ofrecen por estas personas.

Las declaraciones las entregaron durante una rueda de prensa llevada a cabo en el búnker de la Fiscalía. Allí, Camargo y Rincón, expusieron que las personas buscadas por el crimen son Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; Géner García Molina, alias “John 40″; José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”; alias “Rumba”; Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”; Diógenes Medina, alias “Gonzalo” o “Chalo”; y Kendric Téllez Álvarez, alias “Yako”.

Según dijo la fiscal Camargo, las investigaciones que adelanta el grupo especial conformado para esclarecer el caso del senador Uribe Turbay dan cuenta de que, al parecer, “el magnicidio no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación estructurada” entre la banda criminal urbana que ejecutó el crimen y la Segunda Marquetalia, que haría dado la orden.

De acuerdo con lo dicho por la jefa del ente investigador, Kendrick Téllez es era integrante del frente 53 de las antiguas Farc y en la Segunda Marquetalia sirvió para hacer el enlace entre el grupo criminal y la banda que planeó y ejecutó el crimen. Asimismo, otro de los directamente responsables serían el “Zarco Aldinever”, de quien habría salido la orden directamente.

Las pesquisas, aseguró Camargo, también dan cuenta de que las razones detrás del crimen son “político-instrumentales por su labor como senador de la República”. Asimismo, manifestó que “las decisiones del grupo armado fueron tomadas de manera consensuada, tomadas desde el nivel más alto de la organización que decidió apartarse de los procesos de paz”.

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