Incautan 8,6 toneladas de marihuana en Huila, camufladas en un cargamento de heno

La droga incautada habría alcanzado un valor estimado de más de $11.000 millones (USD 2,7 millones aproximadamente), triplicando su precio frente al mercado interno colombiano.

En una operación por las autoridades en la vereda Panorama, municipio de La Plata (Huila), el Ejército Nacional incautó 8.683 kilogramos de marihuana y un kilogramo de clorhidrato de cocaína que pertenecerían a la estructura criminal Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”.

En el operativo, que fue adelantado en coordinación con la Policía Antinarcóticos, las autoridades decomisaron la droga que pretendía ser enviada a países del sur del continente. El cargamento había sido camuflado entre pacas de heno dentro de un camión.

“Gracias a los puestos de control y a las patrullas móviles que mantienen una presencia permanente en la zona, el conductor de este tractocamión fue obligado a abandonar el vehículo y darse a la huida lanzándose a un barranco”, aseguró el coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada del Ejército.

Según las autoridades, la droga incautada tendría un valor estimado de más de $11.000 millones (USD 2,7 millones aproximadamente) en el mercado internacional, triplicando su precio frente al mercado de drogas colombiano.

Según lo dicho por las autoridades, la droga provenía del departamento del Cauca y era movilizada a través de corredores del sur del país con destino a Sudamérica. No es la primera vez que las autoridades identifican movimientos de droga en esta ruta; incluso inteligencia militar tiene información de que hay carteles mexicanos involucrados en la dinámica de sacar droga desde el Cauca hacia otros sitios del continente, por la misma ruta por la que ingresan armas ilegales.

“Es de resaltar que con esta incautación se impide que ocho millones de dosis circulen en el mercado nacional e internacional, evitando que esta población caiga en las garras del infierno de las drogas”, señaló el coronel Henry Herrera, comandante de la Novena Brigada.

