Mindefensa entregó detalles de reunión en la que evaluaron la seguridad del presidente Petro

En medio de las denuncias públicas y pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre presuntas amenazas en su contra y graves problemas de seguridad, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, entregó detalles sobre la más reciente Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) que se adelantó, junto a la cúpula militar y de Policía del país.

El alto funcionario escribió en su cuenta de X que esa reunión, de carácter reservado, se llevó a cabo hace dos días. En ella participaron, además de los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía, organismos de inteligencia y contrainteligencia, representantes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Jefatura de Protección Presidencial.

Según el ministro Sánchez, durante la reunión se evaluaron los recientes pronunciamientos del jefe de Estado que hace solo una semana, durante un consejo de ministros que adelantó en Montería (Córdoba), sostuvo que hay planes criminales para atentar contra su vida. Una situación que, incluso, estaría obligando a la modificación de sus itinerarios de viaje.

“No vengo de los brazos del amor, sino escapándome para que no me maten, por eso anoche llegué dos horas después, porque ni siquiera habían prendido las luces en donde debería aterrizar”, dijo el presidente Petro durante ese consejo de ministros. Esto, sumado a las denuncias de un supuesto plan de un montaje para entorpecer su reciente visita a los Estados Unidos.

Ante esas declaraciones y luego de realizarse la JIC, el ministro Sánchez Suárez señaló que la protección del presidente está garantizada. “La seguridad del señor presidente de la República es una prioridad absoluta. Todas las capacidades de la fuerza pública están dispuestas para garantizarla de manera integral”, dijo el alto funcionario.

El 18 de febrero de 2026 se realizó la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), centrada en asuntos recientes relacionados con la seguridad del señor Presidente de la República.



“Los pronunciamientos oficiales sobre la seguridad del señor presidente corresponden a la Jefatura de Protección Presidencial, en cumplimiento de su misión institucional. La información abordada en la JIC es de carácter reservado y únicamente será compartida con quienes cuenten con la autorización y el nivel de acceso correspondiente”, agregó el ministro.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie toda situación extraña y entregue a las autoridades la información que llegue a conocer sobre alteraciones al orden público o posibles ataques contra la seguridad del presidente. “Continuaremos trabajando con total compromiso para cumplir la misión constitucional”, concluyó el ministro Sánchez Suárez.

Desde que se conocieron las denuncias de un posible montaje para entorpecer la reunión del presidente Petro con el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, el ministro Sánchez Suárez, quien hace un año fue designado jefe de la cartera de Defensa, dijo que su seguridad “es un asunto de Estado y una responsabilidad indeclinable de todas las instituciones”. Especialmente de la que está a su cargo.

