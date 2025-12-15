MinDefensa reporta 51 ataques del Eln durante paro armado nacional./Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que, a hoy 15 de diciembre, el paro armado que anunció la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (Eln) deja un total de 51 acciones terroristas en todo el país, calificando los atentados como un “ataque directo al pueblo colombiano”.

Los hechos se han registrado en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, así como en otras zonas del oriente y occidente del país, según detalló el ministro en entrevista con Blu Radio.

Sánchez explicó que, de los 51 ataques, 38 corresponden a lo que denominó “terrorismo mediático”, el cual consiste en la instalación de banderas alusivas al grupo armado, grafitis en paredes y vehículos, además de acciones orientadas a generar miedo a través de redes sociales.

Por otra parte, señaló que al menos tres ataques han dejado afectaciones directas a la población civil. Entre estos se encuentra el ataque a la estación de Policía del municipio fronterizo de Puerto Santander (Norte de Santander), ocurrido el pasado 14 de diciembre a las 2:25 a. m.

Según informaron las autoridades, un grupo de hombres armados pertenecientes al Eln atacó la estación de Policía, dejando como saldo la muerte de un civil, quien se desempeñaba como conductor de la ambulancia municipal. “Nuestros policías, que se encontraban de servicio, repelieron el ataque perpetrado por el Eln, el cual se prolongó por un lapso de entre 15 y 20 minutos”, señaló el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

Los uniformados también reportaron ataques con explosivos en el peaje La Lizama, ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja (Santander). Según indicó la Policía Nacional, las primeras pesquisas señalan que en el lugar fue activada una motocicleta cargada con explosivos, lo que dejó herida a una operaria de la caseta de cobro.

Por otro lado, la Segunda División del Ejército Nacional confirmó la captura en flagrancia de un integrante del Eln, quien, según las autoridades, “se encontraba obstruyendo la movilidad y constriñendo a la población civil por la instalación banderas alusivas a este grupo criminal”.

El paro armado, de 72 horas, fue anunciado el pasado 12 de diciembre y se extenderá hasta el 17 de diciembre a las 6:00 a. m. Mediante un comunicado, el grupo armado señaló que la medida corresponde a una protesta contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

El jefe de cartera indicó, a través de redes sociales, que hay hasta COP 200 millones de recompensa por información oportuna y precisa que “permita neutralizar anticipadamente la amenaza terrorista”. También hay recompensa por información sobre los principales líderes. “Seguimos firmes, con control institucional y determinación, para salvaguardar la tranquilidad de las comunidades”, dijo el ministro Sánchez.

El cartel del ELN persiste en amenazar y atacar a nuestros campesinos, indígenas y los más vulnerables. El ELN no defiende al pueblo, lo ataca.



Hoy, nuestro valientes soldados del glorioso @COL_EJERCITO neutralizaron una acción terrorista con artefactos explosivos en la vía… https://t.co/3YmcbYn8QH pic.twitter.com/kNWioZVt71 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) December 14, 2025

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X, señalando que “la orden dada a la Fuerza Pública de Colombia es atacar al Eln y defender al pueblo ante cualquier amenaza externa”. Asimismo, el primer mandatario pidió a los civiles, en todo el territorio nacional, salir a las festividades navideñas sin miedo.

Estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia



Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que… pic.twitter.com/e9vl3axRzP — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2025

“El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios. El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia”, aseveró el presidente.

