Mindefensa responde a denuncias del minjusticia sobre supuestas chuzadas a su celular

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró a través de redes sociales que habló con el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien denunció supuestas interceptaciones a sus comunicaciones con el software Pegasus. Según el jefe de la cartera de Defensa, ofreció toda su colaboración para aclarar el caso.

Según las denuncias de Idárraga, las interceptaciones a su celular se habrían hecho desde el Ministerio de Defensa. Según el ministro Sánchez, le reiteró “el respaldo y nuestra total disposición. Para este propósito, presidí una Junta de Inteligencia Conjunta en la que se impartieron lineamientos claros orientados a apoyar las investigaciones y garantizar la seguridad del ministro de Justicia (e)”.

Sostuve una comunicación directa con el Ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga Franco, ante la denuncia realizada por él en medios el día de hoy, y le expresé que cuenta con todo el apoyo del @MinDefensa, las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia, tanto para el esclarecimiento… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 13, 2026

Asimismo, señaló que se comunicó con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para “facilitar el curso de las investigaciones y permitir el pronto esclarecimiento de los hechos”.

El ministro de Defensa también indicó que los organismos de inteligencia y contrainteligencia están bajo “bajo controles internos y externos que garantizan el respeto de las garantías constitucionales”, por lo que no tienen autorización legal para realizar interceptaciones de comunicaciones, señalando que esta es una facultad exclusiva de las autoridades con función de Policía Judicial.

A través de redes sociales, Idárraga denunció que, entre agosto y noviembre de 2025, su celular habría sido chuzado con el software espía Pegasus. En su pronunciamiento, sostuvo que la orden para rastrear sus comunicaciones e infiltrar su información personal habría provenido desde el interior del propio Gobierno, y señaló directamente al Ministerio de Defensa.

“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, indicó el ministro Idárraga en una publicación en su cuenta de X.

Los hechos habrían ocurrido cuando Idárraga se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, cargo desde el cual adelantaba investigaciones relacionadas con posibles casos de corrupción. Según el ministro (e), el presunto espionaje ilegal en su contra estaría relacionado con las denuncias que hacía desde su cargo y le pidió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que “dé la cara” y le explique por qué se habría dado esa orden de adelantar “una campaña de desprestigio”.

