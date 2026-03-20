Ministro Benedetti asegura que declaraciones de Petro no afectan el proceso electoral

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revisa una solicitud para que el presidente Petro se abstenga de hacer declaraciones sobre el sistema electoral. Foto: Presidencia

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Este viernes 20 de marzo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuó la audiencia para analizar la solicitud de una medida cautelar que busca que el presidente Gustavo Petro se abstenga de hacer afirmaciones sin pruebas sobre el sistema electoral colombiano. En esta ocasión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó sus declaraciones, señalando que las opiniones del primer mandatario no interfieren en el proceso electoral.

Los comentarios de Gustavo Petro

La audiencia en el Tribunal se originó por los señalamientos que, durante meses, el presidente Petro ha realizado contra el registrador nacional, Hernán Penagos, y el proceso electoral. Por ejemplo, durante una manifestación convocada el pasado 19 de febrero en la Plaza Bolívar, en Bogotá, con el objetivo de defender el aumento del salario mínimo, el jefe de Estado afirmó que existe un “100 % de riesgo de fraude electoral” para los comicios.

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Asimismo, a través de un derecho de petición presentado el 19 de marzo ante la Fiscalía General de la Nación Petro solicitó que la entidad responda, en un plazo de 15 días, a 11 preguntas sobre las determinaciones adoptadas tras la compulsa de copias del Consejo de Estado, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades por los hechos de las elecciones legislativas de 2014. ¿A qué se refiere el presidente?

En la elecciones al Congreso de ese año, el partido político Mira perdió las tres curules que tenía en el Senado, tras la revisión de los votos en más de 95.000 mesas de votación. Sin embargo, a un mes de las elecciones legislativas de 2018, el Consejo de Estado se pronunció y le devolvió a la colectividad 16.106 votos que no les fueron contados en las elecciones de 2014, lo que llevó a recalcular el umbral de los partidos y permitió que recuperara las tres curules.

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La intervención de Armando Benedetti

El ministro declara en medio de un proceso judicial. Más precisamente dentro de la acción popular presentada por el abogado Ramiro Bejarano, quien busca determinar si las afirmaciones del mandatario pueden afectar el adecuado funcionamiento del sistema electoral y la confianza de los ciudadanos en esa función pública. El caso se encuentra en el despacho del magistrado Luis Manuel Lasso, quien aseguró que la audiencia gira en torno a los pronunciamientos del jefe de Estado en la red social X, los cuales ponen en tela de juicio la confiabilidad del sistema electoral.

Durante la audiencia, Alejandro Carranza, abogado del presidente Petro, preguntó al ministro del Interior si tenía conocimiento de que el software usado en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo es el mismo que se utilizó en los comicios de 2014, y si la Registraduría Nacional había informado sobre un posible cambio del sistema para las elecciones presidenciales. Al respecto, el jefe de cartera aseguró que se empleará el mismo mecanismo de conteo, el cual también, según Benedetti, se utilizó en las votaciones de 2022.

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Asimismo, el ministro Armando Benedetti mencionó el fallo del Consejo de Estado de 2018 sobre los hechos ocurridos en 2014: “Esos temas penales demuestran que usuarios ingresaron al software y borraron las entradas. Ese es el software que se va a usar para el próximo 31 de mayo”.

Por su parte, el abogado Ramiro Bejarano preguntó al ministro Benedetti si desde el gobierno han advertido preocupación en editoriales y columnas de opinión sobre la incidencia de las declaraciones del presidente en el proceso electoral. El jefe de cartera respondió: “Yo diría que no, porque el sistema electoral no se ha visto comprometido por opiniones. En mi caso particular, no es en ese sentido. Esto se mide el día de las elecciones y en las urnas”.

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En la primera audiencia, realizada el pasado 13 de marzo, el Ministerio Público solicitó que se ordene “la inmediata cesación de las actividades que puedan amenazar, causar o seguir ocasionando daño al derecho colectivo al servicio público administrativo de la función electoral, y garantizar que su prestación sea eficiente y oportuna, solicitándole al señor Presidente de la República que, en sus alocuciones presidenciales, discursos públicos o en sus redes sociales, omita transmitir o retransmitir cualquier afirmación, opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral”. Esta solicitud tampoco fue resuelta durante la audiencia del 20 de marzo.

La siguiente audiencia quedó programada para el próximo martes 24 de marzo, a las 8:00 a. m., en la que el magistrado Manuel Lasso escuchará a expertos que puedan aportar elementos de análisis sobre la procedencia de la medida cautelar dentro de la acción popular que busca frenar los señalamientos del presidente Gustavo Petro en redes sociales.

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