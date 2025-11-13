Logo El Espectador
Procuraduría confirmó suspensión del alcalde de Barrancabermeja por supuesta participación en política

El alcalde Jonathan Stivel Vásquez estará suspendido del cargo por tres meses. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular determinó que su rol podría incidir en el proceso electoral de 2026.

Redacción Judicial
14 de noviembre de 2025 - 02:13 a. m.
Con el fin de investigar la posible participación indebida en política, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez, seguirá apartado de su cargo por tres meses. Así lo confirmó la Procuraduría General de la Nación que dejó en firme la medida y el término estipulado inicialmente el pasado 23 de octubre.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular sostuvo que en su rol de alcalde y máxima autoridad podría ser determinante e incidir en el proceso electoral previsto para 2026.

“La decisión del organismo de control, sumada a los elementos que se tuvieron en cuenta para la suspensión inicial, busca evitar​ que el máximo representante administrativo del ente territorial, valiéndose de la dignidad que representa, intervenga de alguna manera”, señaló la Procuraduría.

La decisión de la suspensión se dio en el marco de que, al parecer, el alcalde Stivel participó en encuentros políticos para la campaña al Senado de su pareja, Laura Cristina Ahumada, y otros precandidatos.

“El disciplinable habría hecho varias publicaciones en redes sociales y utilizado indumentaria con imágenes con el distintivo de campaña de su esposa en algunas actividades públicas”, señaló la Procuraduría el octubre. Sin embargo, Vásquez pidió una nueva revisión de la suspensión provisional.

La Sala ratificó la decisión. “Al aplicar un test de proporcionalidad y razonabilidad para determinar la idoneidad de la medida cautelar se estableció la pertinencia de la confirmación de la medida y por el término estipulado inicialmente, el pasado 23 de octubre”.

