Ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que adelantarán fumigaciones con glifosato

El anuncio se hizo durante un consejo de seguridad al que citó el presidente Petro por la grave situación de orden público en sitios como Aguachica (Cesar) y Buenos Aires (Cauca). Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la noche de este sábado 20 de diciembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre el regreso de las fumigaciones con glifosato en el país. El alto funcionario del gobierno Petro señaló que la medida se adelantará en aquellos sitios del país en los que los grupos al margen de la ley no solo contra el negocio del cultivo de hoja de coca, sino que obligan a las comunidades a adelantar esa actividad, para mantener su negocio ilegal.

“Donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a cultivar hoja de coca, por ejemplo, se va a fumigar ahí también. Esa es la primera medida y creo que es la más importante”, dijo el ministro Benedetti durante un consejo de seguridad. La reunión fue convocada de urgencia por el presidente Gustavo Petro, ante los graves hechos de orden público de los últimos días, como los ataques a la fuerza pública en Aguachica (Cesar) y Buenos Aires (Cauca).

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.