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Operación Orión: las revelaciones de la JEP que víctimas de Medellín esperaron por décadas

Ocho exmilitares y cuatro expolicías fueron llamados a reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en alianza con los paramilitares al occidente de Medellín: 87 personas desaparecidas, 80 asesinadas, 289 desplazadas y 34 torturadas en operaciones militares hacen parte del panorama de la barbarie cometida.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
El despliegue militar y policial de la Operación Orión fue el 16 y 17 de octubre de 2002. Pero, según la JEP, la alianza de la fuerza pública y los paramilitares era previa.
El despliegue militar y policial de la Operación Orión fue el 16 y 17 de octubre de 2002. Pero, según la JEP, la alianza de la fuerza pública y los paramilitares era previa.
Foto: AFP

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El 25 de octubre de 2002, a las 10:30 de la mañana, Carol Vanessa Restrepo llamó a su mamá, Margarita Restrepo, para que la dejara ir a la Comuna 13, al occidente de Medellín. “¿Y usted a qué va a ir por allá?”, le respondió la mujer. La joven, de 17 años, le dijo que iría a entregarle unos papeles a una amiga y que la acompañarían Cristian Adrián Castrillón Castrillón, también de 17 años, y Jhon Jairo Durango Machado, de 15.

“No va a ir, Carol. Mire eso cómo está, mire cómo tuvimos que salir”, dijo la madre. Una semana la familia dejó su casa…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • Berta Lucía(2263)Hace 1 hora
    Ni Montoya ni el #7837, posible genocida, reconocerán jamás los crímenes que aparentemente habrían cometido. Su ideología fascista les impide tener ética. Eso mismo sucede con los criminales de guerra de las FARC y ELN; dicen "luchar" por el pueblo y lo que han hecho es tratar de exterminarlo. Sólo les interesa el poder y el dinero que da la guerra. Los unos y los otros son bazofia pura.
  • Edgar(22146)Hace 1 hora
    Y alvaro uribe velez? INNOMBRABLE? INTOCABLE?
  • luis german(18551)Hace 2 horas
    Medellín, refugio de pillos.
  • Álamo(88990)Hace 2 horas
    Y el que dio la orden, ahí, vivito y coleando. La JEP es la esperanza de acabar con la impunidad reinante.
  • Maria Eugenia(56068)Hace 3 horas
    Poe esto es que quieren acabar la JEP.
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