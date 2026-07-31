Muere alias “Efrén”, alfil de las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco” en Vichada Foto: Archivo Particular

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Una operación conjunta de las Fuerzas Militares, con apoyo de inteligencia del Ejército y la Policía, y articulación de la Fuerza Aérea, resultó en la muerte de Carlos Sánchez Meza, alias “Efrén” o “Audiver”, jefe principal de la estructura 39, disidencia que opera bajo las órdenes de alias “Iván Mordisco”. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cumaribo (Vichada).

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte del jefe criminal y precisó que, en el marco del mismo operativo, fueron capturados dos integrantes más de esa estructura. Las autoridades también reportaron la incautación de material bélico y una embarcación utilizada por el grupo.

Según las autoridades, alias “Efrén” acumulaba más de 17 años de trayectoria delictiva y estaba al frente de las finanzas, la logística y el abastecimiento de la estructura en el suroriente del país. Desde esa posición, administraba rentas provenientes del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de armas.

Las Fuerzas Militares señalaron además que el jefe capacitaba a miembros de la organización en el uso de drones cargados con explosivos, empleados en ataques contra la población civil y contra la Fuerza Pública.

De acuerdo con el balance oficial, la muerte de este jefe representa un golpe directo al aparato financiero y logístico de las disidencias, con impacto en su capacidad de expansión, movilidad y sostenimiento. Las autoridades sostienen que la operación debilita las acciones esta estructura criminal en los departamentos de Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá.

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