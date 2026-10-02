Los hechos fueron confirmados por el Ejército Nacional. Según señaló la institución, tropas de la Séptima División ubicaron un sitio en el que miembros del grupo armado estarían planeando la ejecución de acciones…

Tres integrantes del Clan del Golfo murieron durante operaciones desarrolladas en el suroeste de Antioquia, específicamente en el municipio de Jericó. Entre ellos está alias “Terry”, quien sería el jefe y determinador de homicidios en esa región, entre ellos, el del reconocido jugador de futsala Andrés Felipe Herrera Quiroz.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Muere en combate alias "Terry", señalado de asesinar a un jugador de futsala en Antioquia

Los hechos fueron confirmados por el Ejército Nacional. Según señaló la institución, tropas de la Séptima División ubicaron un sitio en el que miembros del grupo armado estarían planeando la ejecución de acciones criminales contra la población civil y la Fuerza Pública.

Publicidad

Lea: Masacre en Cartagena: cuatro personas fueron asesinadas

En el lugar se presentó un combate que dejó como resultado la muerte de tres integrantes de la Subestructura Edwin Román, del Clan del Golfo. Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias “Terry”, tendría una trayectoria criminal de más de cinco años, con mayor incidencia en las subregiones del Nordeste y Suroeste de Antioquia.

El hombre era señalado de ordenar y planificar la ejecución de homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y mineros informales de la zona. Las autoridades también lo señalan como el presunto autor material del homicidio de Herrera Quiroz, asesinado en julio de 2025 en la zona urbana del municipio de Jardín.

Le recomendamos: Defensoría denuncia ataques con drones cargados con explosivos contra policías en Chocó

Alias “Terry” habría participado en homicidios de integrantes de otras estructuras ilegales, en medio de disputas internas entre grupos criminales por el control ilegal del territorio. Según detalló el Ejército, durante la operación también resultó herido un soldado.

El uniformado recibió los primeros auxilios por parte de enfermeros militares de combate y fue evacuado a un centro asistencial, donde a esta hora recibe atención médica especializada. Además, las autoridades señalaron que en la zona de combate fueron desplegadas más tropas con el objetivo de fortalecer el dispositivo militar en el área.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.