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Masacre en Cartagena: cuatro personas fueron asesinadas

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre entre los sectores de Tierra Baja y Puerto Rey, en Cartagena de Indias, cuando las víctimas se movilizaban en una camioneta.

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Redacción Judicial
Foto: Archivo particular

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Cuatro personas, entre los 20 y 22 años, fueron asesinadas en Cartagena de Indias (Bolívar). De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre entre los sectores de Tierra Baja y la vereda Puerto Rey, cuando las víctimas se movilizaban en una camioneta.

Según detalló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las personas fueron interceptadas por hombres que se movilizaban en motocicleta y les dispararon. A través de una publicación en redes sociales, la entidad señaló que las víctimas serían provenientes del corregimiento de La Boquilla.

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Indepaz señaló que, aunque no se ha establecido plenamente la identidad de los asesinados, todos serían hombres. Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de los asesinatos.

Por su parte, la Policía Nacional, a través de un comunicado público, señaló que, de acuerdo con las primeras verificaciones, las personas fallecidas estaban vinculadas a procesos judiciales. Dicha información será evaluada por las autoridades competentes.

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Además, mencionó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se conformó una cápsula especializada de investigación e inteligencia para establecer las circunstancias de los hechos, determinar el móvil, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 27 minutos
    Kagajistán eterno.
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