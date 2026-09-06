Mueren siete presuntos disidentes de las Farc de “Mordisco” en operación militar en Nariño

El operativo estuvo dirigido contra la columna móvil Freddy Gutiérrez, adscrita al frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC), al mando de “Iván Mordisco”. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

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Siete presuntos integrantes de las disidencias de las Farc lideradas por alias “Iván Mordisco” murieron durante una operación militar en zona rural del municipio de El Peñol (Nariño). La acción contra las estructuras armadas y logísticas del grupo también dejó doce personas heridas y “se realizó la recuperación de un cuerpo”.

El operativo estuvo dirigido contra la columna móvil Freddy Gutiérrez, adscrita al frente Franco Benavides del autodenominado Estado Mayor Central (EMC). La Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) articularon labores de inteligencia, investigación criminal y planeamiento operacional que permitieron ubicar a los miembros de la estructura ilegal.

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Según la información recopilada por inteligencia militar, los presuntos combatientes muertos formarían parte del anillo de seguridad de alias “Juank”, señalado de comandar a cerca de 30 hombres armados en la región. Esta estructura estaría involucrada en el control de rentas ilícitas provenientes de la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico, además de ejercer coacción sobre la población civil.

Las autoridades también le atribuyen a este grupo la presunta autoría de ataques contra el Ejército mediante armas de fuego y artefactos explosivos improvisados lanzados desde drones, así como enfrentamientos armados contra las Autodefensas Unidas de Nariño en los municipios de Linares y Los Andes-Sotomayor.

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Como resultado de la acción, las autoridades reportaron la incautación de un fusil M4, una pistola, tres proveedores calibre 5,56 mm, un proveedor calibre 9 mm y ocho granadas de fabricación artesanal. También fueron recuperados 196 cartuchos calibre 7,62 mm eslabonados y 750 cartuchos calibre 5,56 mm.

Entre los hallazgos también se destacó material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares, incluidas prendas y elementos de dotación, así como cinco pancartas alusivas al frente Franco Benavides y tres cuadernos con información de interés que, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, servirán para las investigaciones en curso contra las estructuras de “Mordisco”.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó los resultados de la operación y presentó el balance más reciente de la lucha contra las economías ilegales en el país. El mandatario reportó la ubicación de cinco laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, con la incautación de 1.007 galones de insumos líquidos y 175 kilogramos de insumos sólidos. En Barrancabermeja, las autoridades decomisaron además 6.000 mililitros de ketamina y 600 mililitros de fentanilo.

En materia de minería ilegal, el Gobierno reportó la intervención de siete unidades de producción minera y siete dragas.

De la Espriella señaló que, desde el 7 de agosto, se han registrado 14.914 capturas, 49.379 kilogramos de estupefacientes incautados, 1.485 armas de fuego retiradas de circulación y 1.320,9 hectáreas de coca erradicadas en todo el territorio nacional.

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