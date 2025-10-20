Murió en combates alias “Pala”, presunto líder del Clan del Golfo en Córdoba

Murió en combates alias “Pala”, líder del Clan del Golfo en Córdoba Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de una operación militar entre tropas del Ejército Nacional y la Policía murió alias “Pala”, señalado como uno de los principales jefes del Clan del Golfo en Córdoba. El enfrentamiento se registró en la vereda Campo Nuevo, zona rural del municipio de Ciénaga de Oro, donde los uniformados fueron atacados con disparos mientras adelantaban diligencias de registro y allanamiento en dos inmuebles.

Las tropas del Gaula Militar Sinú, adscritas a la Décima Primera Brigada, y la Seccional de Investigación Criminal de la Policía reaccionaron al ataque, generándose un combate que terminó con la muerte de alias “Pala”. En el lugar fueron incautadas un arma de largo alcance, un revólver, más de 80 cartuchos de diferentes calibres, varios proveedores, tres radios de comunicación, y dos celulares del grupo armado.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias “Pala” llevaba al menos tres años en la estructura ilegal y se desempeñaba como segundo líder urbano y rural de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. Las autoridades señalaron que estaba bajo el mando de alias “Matías”, máximo jefe de esa facción, y que era uno de los hombres más cercanos a su círculo de confianza.

Lea: Imputan a hombre señalado de engañar campesinos para presentarlos como bajas en combate

El rol principal de “Pala”, según las autoridades, consistía en coordinar el cobro de extorsiones, ordenar homicidios y garantizar el control territorial en el municipio de Ciénaga de Oro y zonas limítrofes con Buenavista y San Pelayo.

Alias “Pala” es además señalado de haber participado en el asesinato de dos soldados profesionales del Batallón de Infantería 33, ocurrido el 5 de mayo de 2025, y de estar implicado en el homicidio del patrullero Aldair Durango, asesinado el pasado 24 de abril durante el denominado “plan pistola” implementado por el Clan del Golfo.

Otras operaciones contra el Clan del Golfo

Mientras tanto, en el Oriente antioqueño, las Fuerzas Militares y la Policía adelantaron un operativo contra la minería ilegal que financia las actividades del Clan del Golfo. En una operación desarrollada en la vereda Calderas, en San Carlos (Antioquia), soldados del Batallón Especial Energético y Vial 4, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial, la Dirección de Carabineros y la autoridad ambiental Cornare, desmantelaron una unidad de producción minera ilegal que extraía cerca de 2.150 gramos de oro al mes, con un valor estimado de COP 838 millones.

Durante la intervención fueron capturadas 10 personas y se destruyó maquinaria pesada utilizada para la extracción del mineral, entre ellas una retroexcavadora, una clasificadora, ocho motores y unos 300 galones de combustible. De acuerdo con el Ejército, con la destrucción de este material se evitó la deforestación de más de 3.500 árboles, la remoción de 15.000 metros cúbicos de subsuelo y la contaminación de fuentes hídricas de la región.

Relacionado: Defensoría exige medidas urgentes para atender crisis humanitaria en Antioquia

La actividad ilegal, según las investigaciones, financiaba las operaciones de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, una célula del grupo armado que destinaba los recursos provenientes de la minería ilícita a la compra de armamento y al pago de sicarios en zonas rurales de Antioquia y el Magdalena Medio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.