Imputan a hombre señalado de engañar campesinos para presentarlos como bajas en combate

De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Wilson Rozo Rozo habría contactado al campesino, residente en el municipio de Puente Nacional (Santander).

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Wilson Rozo Rozo, señalado de haber participado en un plan criminal orientado a engañar a campesinos para ponerlos a disposición de unidades militares que, presuntamente, los presentaban como delincuentes muertos en combate.

Uno de los casos más graves ocurrió en agosto de 2008, cuando un agricultor y su esposa fueron atacados por miembros del Batallón de Infantería Sucre, con sede en Chiquinquirá (Boyacá), tras haber sido citados bajo engaños en zona rural.

De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Rozo Rozo habría contactado al campesino, residente en el municipio de Puente Nacional (Santander), y le manifestó su supuesto interés en comprarle una pistola 9 milímetros. Rozo Rozo ofreció pagar COP 3 millones por el arma y propuso encontrarse el 1 de agosto de 2008 en un sector apartado para cerrar el negocio.

La víctima acudió al encuentro junto con su esposa. Sin embargo, al llegar al lugar fueron interceptados por un hombre que se identificó como “El Soldado”, quien les arrebató el arma y dio paso a la intervención de uniformados del Batallón Sucre.

Los militares abrieron fuego contra la pareja, que resultó gravemente herida. Aunque sobrevivieron, ambos fueron reseñados por las tropas como integrantes de un grupo delincuencial capturados por tráfico de armas.

Las pruebas de la Fiscalía indican que Rozo Rozo habría actuado como intermediario entre civiles y miembros del Ejército, acordando la entrega de personas en zonas despobladas de Santander y Boyacá para que fueran asesinadas y luego presentadas como combatientes dados de baja.

La hipótesis del ente investigador señala que Rozo Rozo “presuntamente acordó con un oficial llevarle civiles a puntos despoblados para que les causaran la muerte y fueran reseñados como ‘bajas en combate’, pero no contemplaron que una de las primeras víctimas y su esposa quedarían vivas”.

Por este crimen, un fiscal especializado imputó a Wilson Rozo Rozo el delito de homicidio en persona protegida en grado de tentativa. El hombre no aceptó los cargos.

De manera paralela, Rozo Rozo enfrenta otro juicio ante el Juzgado Primero del Circuito de Vélez (Santander) por su presunta participación en el homicidio de un hombre ocurrido el 22 de agosto de 2008, quien fue asesinado y posteriormente reportado como una baja en combate.

