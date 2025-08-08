Murió “Miller”, líder de las disidencias detrás de emboscada al Ejército en Guaviare

Según las autoridades, alias "Miller" lideraba la producción y comercialización de pasta base de coca en zona rural del departamento de Guaviare. Foto: Archivo Particular

Una operación militar adelantada este viernes 8 de agosto en zona rural de Puerto Cachicamo (Guaviare) terminó en la muerte de Aníbal Garavito, alias “Miller”, líder de la facción disidente de las Farc de alias “Calarcá Córdoba”. Este sujeto es señalado como responsable del hostigamiento del pasado mes de abril, en el que murieron siete soldados en el mismo departamento.

Según la información confirmada por el Ejército, tropas de la Cuarta División adelantaban una operación en contra de la estructura Isaías Ruiz, en la que murió el señalado líder de las disidencias. El Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de hasta $50 millones por información que permitiera la captura de este hombre, que llevaba más de 20 años en las filas de grupos armados.

Uno de los hechos atribuidos por las autoridades a alias “Miller” es la emboscada de las disidencias de la Farc a hombres del Batallón Joaquín París, el 27 de abril de este año. En ese hecho fueron asesinados seis soldados y otros diez fueron retenidos durante algunas horas. A nueve los liberaron, pero al día siguiente fue hallado el cuerpo sin vida del uniformado que permanecía desaparecido, la séptima víctima del ataque.

Las autoridades también lo señalan como el responsable del asesinato de un líder ambiental en el departamento del Tolima, en 2019; de la ejecución de homicidios selectivos a población civil y extorsiones sistemáticas a pescadores, agricultores y comerciantes en áreas rurales. El hombre de 43 años también estaría detrás del control de la producción y comercialización de pasta base de coca en zonas rurales de Guaviare.

Según la información que se conoce sobre el operativo, alias “Miller” fue captado por un tirador de alta precisión que llegó hasta un lugar en Puerto Cachicamo en el que lo halló y le disparó directamente en el pecho. “La operación se ejecutó con máxima precisión táctica, evitando daños a la población civil. Con su caída, se asesta un golpe contundente a la estructura criminal de alias ‘Calarcá’, debilitando su capacidad de ataque y control territorial en la región”, expresó el ministro Sánchez Suárez.

El alto funcionario señaló que las operaciones continuarán con un solo objetivo: recuperar el control estatal en aquellos lugares en los que las organizaciones al margen de la ley se campean a sus anchas. “Jamás renunciará el Estado en llevar a la justicia a quienes violen la ley. No hay lugar donde se puedan esconder quienes han atacado al pueblo y a sus instituciones. Vamos por los demás asesinos, narcotraficantes y extorsionadores”, agregó el funcionario.

En Guaviare hay una fuerte disputa entre las dos facciones disidentes de las Farc: la comandada por alias “Iván Mordisco” y la liderada por alias “Calarcá Córdoba”. Ambos grupos libran una guerra a sangre y fuego por el control territorial y de las economías ilícitas, que ha puesto en medio del fuego cruzado a la población civil, sitiada por paros armados y acciones violentas.

