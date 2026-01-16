Logo El Espectador
Judicial
Nacer en medio de la guerra: la historia de una madre desplazada y su bebé en el Catatumbo

Wendy Daniela tuvo a su bebé, Clever, en medio de la guerra que azota con fuerza al Catatumbo. Fue desplazada de su finca en enero de 2025, cuando se desató una de las mayores crisis humanitarias en el país. Ha pasado un año desde ese momento, su hijo ya tiene seis meses y la guerra nunca se fue. Por el contrario, se mantiene y amenaza con quedarse. Eln y Frente 33 de las disidencias se han fortalecido y siguen en disputan.

Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
16 de enero de 2026 - 01:00 a. m.
Su hijo Clever Damian nació el 18 de julio de 2025, seis meses y dos días después del inicio de la guerra en Catatumbo. Para ese momento, la Corte estaba revisando los 15 decretos expedidos por el gobierno Petro para atender la crisis. (Imagen de referencia).
Foto: Nicolás Achury González

El día que se desató la peor crisis humanitaria reciente en el país, Wendy Daniela estaba esperando su primer bebé. Tenía tres meses de embarazo cuando escuchó los tiros y las bombas en su finca en La Gabarra, un corregimiento de Tibú (Norte de Santander). Recuerda que antes de los estallidos, estaba preparando el almuerzo: pescado y plátano frito. Solo alcanzó a bajar las ollas, coger una carpeta con papeles y salir caminando, despacio, hacia Cúcuta. Unos 168 kilómetros por carretera. Ese mismo día tenía su primer control prenatal. Llegó a...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
