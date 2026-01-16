Nacer en medio de la guerra: la historia de una madre desplazada y su bebé en el Catatumbo

Su hijo Clever Damian nació el 18 de julio de 2025, seis meses y dos días después del inicio de la guerra en Catatumbo. Para ese momento, la Corte estaba revisando los 15 decretos expedidos por el gobierno Petro para atender la crisis. (Imagen de referencia).
El día que se desató la peor crisis humanitaria reciente en el país, Wendy Daniela estaba esperando su primer bebé. Tenía tres meses de embarazo cuando escuchó los tiros y las bombas en su finca en La Gabarra, un corregimiento de Tibú (Norte de Santander). Recuerda que antes de los estallidos, estaba preparando el almuerzo: pescado y plátano frito. Solo alcanzó a bajar las ollas, coger una carpeta con papeles y salir caminando, despacio, hacia Cúcuta. Unos 168 kilómetros por carretera. Ese mismo día tenía su primer control prenatal. Llegó a...
