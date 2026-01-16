Nacer en medio de la guerra: la historia de una madre desplazada y su bebé en el Catatumbo

Wendy Daniela tuvo a su bebé, Clever, en medio de la guerra que azota con fuerza al Catatumbo. Fue desplazada de su finca en enero de 2025, cuando se desató una de las mayores crisis humanitarias en el país. Ha pasado un año desde ese momento, su hijo ya tiene seis meses y la guerra nunca se fue. Por el contrario, se mantiene y amenaza con quedarse. Eln y Frente 33 de las disidencias se han fortalecido y siguen en disputan.