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La prueba de fuego de la JEP: su primera sanción a las Farc divide a las víctimas

La JEP se prepara para demostrar que sus sanciones contra exguerrilleros pueden convertirse en una reparación  real. El primer escenario será un cementerio en el Huila, donde exjefes de las Farc participarán en la búsqueda de desaparecidos. Pero esa actividad llega con reparos de las propias víctimas y en uno de los momentos más difíciles para la jurisdicción: recortes presupuestales y un nulo diálogo con el gobierno.

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Paulina Mesa Loaiza y Gustavo Montes Arias
20 de septiembre de 2026 – 08:03 a. m.
Las organizaciones que representan a las víctimas coinciden en que no hay certeza de cuál será el resultado de esa intervención.
Las organizaciones que representan a las víctimas coinciden en que no hay certeza de cuál será el resultado de esa intervención.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El próximo lunes 21 de septiembre, exintegrantes del último Secretariado de las Farc comenzarán a cumplir la primera sentencia impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo harán en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito (Huila), donde ayudarán a despejar un terreno cubierto por guadua y participarán en labores de excavación relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. La jornada marcará el paso más esperado y difícil de la justicia transicional: demostrar que sus sanciones pueden traducirse en acciones…

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20. paulina_mesal pmesa@elespectador.com

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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