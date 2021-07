“No me consta”: Maria del R. Guerra se retracta por trino sobre Petro y el paro

A través de su cuenta de Twitter, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, se retractó de haber acusado al senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, por supuestas alianzas con el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, para generar violencia y caos en las protestas en el paro nacional. La senadora se retractó en los términos que pactó su defensa con la del senador Petro en una conciliación en la Corte Suprema.

En relación al trino del 1/05/21 de 8:40 pm,en que hago referencia a la situación de protestas y caos en el pais, debo retractarme que no me consta que @petrogustavo para este propósito tenga relación con Maduro o colectivos chavistas o que ello haga parte de su proyecto político — María del Rosario Guerra (@charoguerra) July 26, 2021

A través de su Twitter, la senadora publicó el 1 de mayo un trino en el que decía: “Colombianos, Maduro y sus colectivos chavistas de la mano de Petro y otros líderes de izquierda se han preparado para generar caos e inestabilidad. Nuestra confianza es el pdte Iván Duque y nuestras Fuerzas Militares y de Policía para que actúen y recuperen la seguridad”. Adicionalmente, compartió un video en el que aseguraba que Gustavo Petro era quien incitaba al vandalismo durante las protestas del paro nacional.

Por la acusación, Petro respondió a la senadora con un trino que decía: “Senadora @charoguerra, usted transmitió una información al público donde se afirma que yo recibo dineros de Maduro y del ELN para pagar actos de terror en las protestas. Le solicito presente las pruebas o rectifique su información, o procederé ante la Corte Suprema de Justicia”.

Y así lo hizo. El senador Petro interpuso una denuncia penal contra Guerra por injuria y calumnia agravados. Según el documento presentado del ahora candidato presidencial, la congresista Guerra realizó publicaciones en redes sociales que lo señalaban de ser cómplice del gobierno de Venezuela, pero no presentaba prueba alguna que sustentara su acusación.

Ante la Corte Suprema, el senador declaró que las acusaciones sin pruebas afectaron varios de sus derechos fundamentales, ya que, como lo manifestó, no incitó a ningún grupo a cometer actos violentos durante las manifestaciones, como lo sugería la senadora del Centro Democrático. Igualmente, dijo que las acciones de Guerra pueden ser tomadas como veraces por la opinión pública y afectar su imagen ante la sociedad.

Para que el proceso penal no avanzara, Guerra y Petro conciliaron este lunes ante la Sala de Instrucción que la rectificaría y se retractaría de sus señalamientos contra Petro. Y justo hoy, a través de su cuenta de Twitter, publicó sus disculpas. Manifestó que “en relación al trino del 1/05/21 de 8:40 pm, en que hago referencia a la situación de protestas y caos en el país, debo retractarme que no me consta que @petrogustavo para este propósito tenga relación con Maduro o colectivos chavistas o que ello haga parte de su proyecto político”.

El 5/5/21 compartí un video en inglés que se refiere a la situación de orden público del país. En ese video se menciona a @petrogustavo y su relación con actos de vandalismo y terrorismo.Rectifico que la información allí contenida no me consta y no compromete mi posición personal — María del Rosario Guerra (@charoguerra) July 26, 2021

Posteriormente, Guerra reconoció que “el 5/5/21 compartí un video en inglés que se refiere a la situación de orden público del país. En ese video se menciona a @petrogustavo y su relación con actos de vandalismo y terrorismo. Rectifico que la información allí contenida no me consta y no compromete mi posición personal”.

Este es el segundo acto de disculpas que recibe el senador Petro en menos de dos semanas, ya que, el pasado viernes, recibió disculpas públicas de un hombre que lo amenazó de muerte a través de la red social Twitter, cuando era candidato presidencial para el periodo 2018-2022. En ese entonces, el agresor, Roberto Carlos Díaz, trinó: “Yo quiero hacer la paz twittera con los seguidores del guerrillero Petro, les propongo que en los próximos días que gane nuestro Iván Duque, los invito a que realicemos un partido en el estadio el campin, pero como no va a ver balón, vamos a utilizar la cabeza del señor Gustavo Petro”.