“No siento que el Clan del Golfo me vaya a matar”: fiscal Angélica Monsalve Foto: Caracol Televisión

“Prefiero no tener seguridad y seguir con la independencia judicial y autonomía”, dijo la fiscal Angélica Monsalve en el Reporte Coronell de este miércoles, luego de conocerse que la Fiscalía pondría a su disposición un esquema de seguridad tras conocerse, por parte de la Dijín de la Policía, que podría haber un plan del Clan del Golfo para atentar contra su vida. La funcionaria dijo que la vicefiscal Martha Mancera, el pasado lunes, le informó sobre la situación. No obstante, para Monsalve es “inaudito” que haya una amenaza de ese tipo en su contra.

“Yo no siento que el Clan del Golfo me vaya a matar porque yo no tengo nexos ni en oposición ni en nada con el Clan del Golfo. Esto es inaudito que yo tenga que ver con el Clan del Golfo. Ni a una delegada de extinción de dominio ni de bandas criminales le ha llegado una amenaza del Clan del Golfo, ¿cómo me va a llegar a mí? Eso lo pongo en entredicho”, resaltó la funcionaria que aseguró ha hecho parte de la Unidad de Delitos de Contratación Pública. Reiteró que maneja “delitos de cuello blanco” y que sus procesos siempre vinculan funcionarios públicos, contratistas o particulares que ejercen alguna función pública.