Notifican extradición a señalados por narcoavioneta incautada en San Andrés

Estados Unidos ya espera a los primeros tres sindicados por intentar traficar 446 kilos de cocaína hacía Centro y Norteamérica, en mayo de este año, a través de una avioneta que pertenecía al empresario Miguel Jaramillo, esposo de la reconocida actriz Alejandra Azcárate. La Policía Nacional notificó al piloto y al copiloto de esa aeronave, quienes fueron sorprendidos con la droga en el aeropuerto El Embrujo de Providencia, y a un excapitán de la Policía antes adscrito a la Dirección de Sanidad.

La solicitud norteamericana parte de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito medio de Tampa, Florida. De acuerdo con la Policía Nacional, en ese país responderán por delitos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas. Los procesados, quienes se han declarado libres de culpa, son Juan Camilo Cadena, de 31 años y piloto de profesión, Harold Darío Rivera, copiloto de Cadena, y el exuniformado Jorge Isaac García. Todos ya fueron acusados en Estados Unidos.

Sobre los pilotos Cadena y Rivera, se sabe que ambos fueron capturados el pasado 25 de mayo en el archipiélago de San Andrés. La coronel María Elena Gómez, comandante de la Policía del lugar, los sorprendió cuando intentaban usar el aeropuerto de Providencia como escala para presuntamente llegar al norte del continente. Los 446 kilos de cocaína, según las investigaciones, estaban escondidos en elementos de bioseguridad. Además, les fueron incautados más de $102 millones en efectivo.

Ambos, Cadena y Rivera, fueron cobijados con prisión preventiva por orden de un juez de Providencia, el pasado 26 de mayo. “Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a estas dos personas los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado; y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados por los procesados”, explicó la Fiscalía. Desde entonces, no se tenía noticia de ellos, hasta que se conoció la acusación de las autoridades norteamericanas.

Durante el mismo desarrollo de las audiencias concentradas contra el piloto y el copiloto, se conoció que el empresario Miguel Jaramillo solicitó ser reconocido como víctima en el proceso. Sin embargo, el juez rechazó esa declaración, pues recién hasta la audiencia de acusación, ante las autoridades nacionales, se podría evaluar la solicitud. Jaramillo desde el inicio se ha declarado inocente de todo y, además, víctimas de un engaño, pues habría prestado la avioneta que estaba a su nombre para una “ayuda humanitaria”. Azcárate, por su parte, ha rechazado la mediatización del proceso.

La aeronave tipo Beeechcŕaf, modelo C-90 SERIE LJ1065, fue incautada por la Fiscalía y está avaluada en $1.500 millones. La empresa que estaba a cargo del medio de trasporte es Interandes Helicópteros SAS, una sociedad constituida en diciembre de 2012 con un millonario capital aportado, en su 50%, por Miguel Jaramillo. El esposo de Azcárate fungía, al momento de la noticia, como representante legal de la empresa.

En cuando al excapitán de la Policía Jorge Isaac Aguilar, el pasado 4 de julio fue enviado a la cárcel por su presunta participación en el envío de la droga, la cual fue despachada desde el mismismo hangar antinarcóticos de la institución en Bogotá, denominado Guaymaral. De hecho, en el último mes se conoció un video de un uniformado, quien ayudó a cargar el envío avaluado en más de $5.000 millones. La institución ha negado toda participación en el incidente y le abrió las puertas la Procuraduría para que iniciara la averiguación correspondiente.

No obstante, las pistas sobre el excapitán Aguilar señalan que se habría comunicado con los compañeros encargados de la seguridad en el aeropuerto de Providencia, para que permitieran el paso de varias cajas con supuestas ayudas humanitarias y tapabocas. A pesar de las supuestas indicaciones de Aguilar, los uniformados de la isla paradisiaca revisaron la aeronave y encontraron que la intención del vuelo no era ayudar a mitigar el COVID-19, si no llenar los bolsillos de algún traficante o traficantes.

