Nuevo ataque contra el Inpec: asesinan a guardia en Cali

Un nuevo hecho violento se registró contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En la noche de este martes 7 de octubre fue asesinado en Cali (Valle del Cauca) el dragoneante Jimmy Flores Salazar, cuando se movilizaba en un vehículo particular. Según el reporte preliminar, varios hombres lo habrían interceptado y disparado en repetidas ocasiones.

El cuerpo del funcionario quedó dentro del carro con múltiples heridas de bala. Las autoridades adelantan la investigación para esclarecer las razones del ataque que se suma a la serie de atentados recientes contra personal del Inpec.

En las últimas semanas se han registrado cinco atentados dirigidos contra integrantes de la institución. Uno de los hechos más graves se produjo el pasado 24 de septiembre cuando el director regional del Inpec en Valle del Cauca, Guillermo Andrés González, fue víctima de un ataque con granada mientras se desplazaba en su carro por el norte de la capital vallecaucana. Aunque salió ileso, las autoridades señalan como presunto responsable a un hombre conocido con el alias de “Palustre”.

El homicidio del guardia Jimmy Flores se suma al ocurrido la semana pasada en Bogotá, cuando el dragoneante Miguel Llano murió tras un ataque armado dentro de la cárcel La Modelo, en el que también resultaron heridos tres funcionarios el pasado 3 de octubre.

Ese mismo día en Palmira (Valle) fue asesinado el dragoneante Manuel Antonio Becerra Palma. En el marco de la investigación por ese crimen, la Policía Nacional logró identificar los vehículos utilizados en el ataque y, tras un operativo realizado en el barrio Manuela Beltrán, se enfrentó a los sospechosos, lo que derivó en un tiroteo y la captura de ocho personas.

En la diligencia, los uniformados incautaron seis armas de fuego —entre ellas un fusil, cuatro pistolas y un revólver—, además de ocho celulares y prendas de uso privativo de la fuerza pública, con las cuales los agresores habrían simulado ser funcionarios oficiales. También fueron inmovilizadas dos motocicletas y un vehículo que, según los seguimientos, habría sido utilizado el día del asesinato del dragoneante Becerra.

El cuarto atentado contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se registró en la tarde del sábado 4 de octubre en Armenia (Quindío). Un dragoneante fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba en su vehículo particular, una camioneta Tracker blanca de placas HRO-679, en cercanías de la cárcel San Bernardo.

De acuerdo con el reporte preliminar, varios hombres lo interceptaron y abrieron fuego contra él. El vehículo recibió al menos cuatro impactos de bala. Aunque el funcionario resultó herido por esquirlas de vidrio, las lesiones fueron leves y fue trasladado a un centro asistencial, donde se recupera fuera de peligro.

Ese mismo 4 de octubre, en horas de la noche en el municipio de Bello (Antioquia) se registró el último antecedente. La víctima fue un dragoneante adscrito a la cárcel de Bellavista. Según el reporte de Felipe Quimbayo, vicepresidente nacional del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Sinepec), el funcionario fue atacado después de salir del penal, una vez finalizado su turno.

Quimbayo explicó que, cuando el dragoneante se dirigía hacia su vivienda, dos hombres en motocicleta lo alcanzaron y uno de ellos abrió fuego, realizando al menos cuatro disparos antes de huir del lugar. El vicepresidente del sindicato advirtió que la situación de seguridad es crítica: en lo que va del año se han registrado 260 amenazas contra funcionarios del Inpec en todo el país y 35 asesinatos durante los últimos dos años.

