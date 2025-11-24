Wilmar Mejía, funcionario del DNI, niega vínculos con disidencias y denuncia un “montaje”

En una carta pública, Wilmar Mejía sostuvo que nunca ha recibido instrucciones del presidente Gustavo Petro, del director general de la DNI ni de ninguna autoridad para reunirse con integrantes de grupos armados. Foto: Archivo Particular

El funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, respondió al especial de Noticias Caracol que lo señala de haber sostenido reuniones y coordinaciones con la disidencia del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructura encabezada por alias “Calarcá Córdoba”. Mejía calificó los señalamientos como “ilógicos y alejados de la realidad”.

En una carta pública, el funcionario sostuvo que nunca ha recibido instrucciones del presidente Gustavo Petro, del director general de la DNI ni de ninguna autoridad para reunirse con integrantes de grupos armados, ni en Colombia ni fuera del país. Aseguró que su labor se limita a la “inteligencia estratégica”, sin funciones operativas o militares, y “siempre dentro de los estrictos límites de la ley”.

Mejía negó haber participado, directa o indirectamente, en reuniones destinadas a entregar información de inteligencia, crear empresas de seguridad, facilitar la adquisición de armas o influir en trámites ante autoridades de vigilancia privada. También rechazó que hubiera intervenido “en pactos de no agresión entre las unidades militares y los grupos armados ilegales en el territorio nacional”.

De acuerdo con el funcionario del DNI, “resulta particularmente ilógico y alejado de la realidad que se me señale de lo anterior, cuando, por el contrario, he liderado desde mi cargo la identificación de redes de tráfico de armas, municiones o explosivos al interior del Ejército. Todas mis actuaciones e ingresos a instituciones del Estado han sido mediante los registros oficiales correspondientes; la clandestinidad no es ni ha sido parte de mi conducta”.

El funcionario afirmó, además, que él mismo ha sido víctima de amenazas de las Farc, el ELN y los paramilitares, por lo que rechazó que se le vincule con la protección de organizaciones criminales. “Expreso mi total tranquilidad y abro mi conducta al escrutinio. Agradezco el apoyo de la comunidad de inteligencia, que conoce mi trabajo leal y mi carácter institucional”, afirmó Mejía.

La polémica por encuentros entre funcionarios y la disidencia de “Calarcá”

El nombre de Mejía apareció en audios, chats y documentos que, según Noticias Caracol, fueron recuperados en operaciones contra la disidencia de alias “Calarcá”. En esas comunicaciones, los hombres del EMBF mencionan al funcionario y lo relacionan con supuestas reuniones sostenidas en Bogotá junto al general (r) del Ejército Juan Miguel Huertas.

El reportaje afirmó que ambos habrían propuesto crear una empresa de seguridad como fachada para permitir que la disidencia se movilizara en carros blindados y adquiriera armas de manera legal. También se mencionó que oficiales del Ejército habrían entregado códigos de frecuencias radiales al grupo armado para evadir controles. En uno de los audios, Mejía es llamado “El Chulo”, alias con el que los disidentes identifican a militares.

Ante estas versiones, la DNI sostuvo que no hay trazabilidad de órdenes, documentos o registros que indiquen la participación del funcionario en reuniones en Venezuela o en los encuentros atribuidos por la investigación periodística. Para establecer cómo terminó involucrado en estos señalamientos, el director general de la DNI, Jorge Lemus, ordenó dos indagaciones: una interna a cargo de la Dirección de Contrainteligencia y otra independiente, liderada por la inspectora general de la entidad.

La DNI también aclaró que los hechos relatados en la investigación habrían ocurrido antes de que Mejía asumiera como director de inteligencia. Ingresó a la entidad el 10 de mayo de 2024 como agente y fue ascendido casi un año después.

El reportaje, sin embargo, subraya que Mejía era considerado una figura de poder dentro de la institución. Señala que fue el funcionario encargado de ejecutar una purga de altos oficiales de la fuerza pública durante el actual gobierno y que tenía influencia sobre traslados, ascensos y retiros dentro de las Fuerzas Militares y de Policía.

