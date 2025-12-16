Ocho policías heridos dejan las cerca de diez horas de hostigamientos en Buenos Aires (Cauca)

La institución señaló que durante la jornada se registraron múltiples ataques con explosivos contra unidades encargadas de la seguridad de la población. (Imagen de referencia). Foto: EFE - Ernesto Guzmán

La Policía confirmó que ocho uniformados resultaron heridos tras cerca de diez horas de hostigamientos armados en el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca. El ataque atribuido al Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, inició a las 6:00 am y se extendió hasta las tres la tarde.

De acuerdo con la institución, durante la jornada se registraron múltiples ataques con explosivos contra unidades encargadas de la seguridad de la población. En medio de los ataques, dos policías sufrieron heridas de gravedad por esquirlas y otros seis presentaron lesiones por aturdimiento. Todos fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili, en Cali (Valle del Cauca), donde reciben atención médica.

Los hostigamientos causaron daños en la estación de Policía del municipio, en viviendas aledañas, en la sede del Banco Agrario y en otros bienes civiles, lo que, según las autoridades, puso en grave riesgo a la población. Además, la Alcaldía del municipio fue destruida.

Ante estos hechos, la Policía desplegó operaciones conjuntas con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial, a través de acciones terrestres y aéreas, para contener el accionar de las estructuras armadas en la región de Cauca.

La institución informó se “activaron todas las capacidades de investigación criminal e inteligencia policial, con el fin de identificar, ubicar y judicializar a los responsables de planear y ejecutar estos cobardes ataques, que constituyen una grave violación al derecho internacional humanitario y a los derechos fundamentales de la población civil”.

Noticia en desarrollo...

