Viceministro de Diálogo Social denunció ser declarado objetivo militar por alias Iván Mordisco

También la defensora de derechos humanos, Viviana Vargas, denunció ser amenazada por la disidencias. El Ministerio del Interior solicitó a las autoridades competentes avanzar en las investigaciones del caso y poner en marcha una ruta de protección integral para sus familias.

Redacción Judicial
16 de diciembre de 2025 - 10:53 p. m.
Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos.
Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos.
Foto: Ministerio del Interior
El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, y Viviana Vargas, contratista del Ministerio del Interior y defensora de derechos humanos en Guaviare, denunciaron que fueron declarados objetivo militar por alias “Iván Mordisco”, líder de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.

Sobre el caso, el presidente Gustavo Petro se pronunció el pasado 11 de diciembre y aseguró que alias “Iván Mordisco ha decidió inicia juicio ‘revolucionario’, contra Viviana Vargas y contra mí. He decidido respaldar el proceso por genocidio contra comunidades indígenas contra Iván Mordisco y presentarlo a la Corte Penal Internacional”, publicó en su cuenta de X.

Las amenazas se conocieron después de que, el 10 de noviembre, se realizara un bombardeo contra estas disidencias en Calamar (Guaviare), donde siete menores reclutados murieron. Días más tarde, el 18 de noviembre, alias “Iván Mordisco” reapareció en un video en el que lanzó una ofensiva contra el Gobierno de Gustavo Petro y justificó la continuidad de su organización armada.

En contexto: Los otros bombardeos del gobierno Petro que denunciaron en moción de censura contra mindefensa

Al respecto, el viceministro Gabriel Rondón afirmó: “El ministerio del Interior rechaza las amenazas en contra de sus funcionarios. No le tenemos miedo a las amenazas. Seguiremos trabajando desde la institucionalidad para darle mejores garantías a las personas en territorio. Estos son grupos de terroristas y paramilitares que quieren someter a la gente, seguiremos trabajando con amor por el país”.

El Ministerio del Interior manifestó su solidaridad con el viceministro y con la defensora de derechos humanos, así como con sus familias, y solicitó a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Policía y a las autoridades territoriales competentes adelantar las investigaciones correspondientes y activar una ruta de protección integral.

Lea también: Fiscalía confirma orden de captura contra “Iván Mordisco” por genocidio del pueblo nasa en Cauca

Asimismo, instó a implementar acciones urgentes y coordinadas para salvaguardar sus vidas y su integridad personal. La cartera reiteró que “ejercer liderazgos sociales y defender los derechos humanos en Colombia no puede significar un riesgo para la vida”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

