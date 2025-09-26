Consejo de Estado anuló definitivamente nombramiento de Andrés Hernández como cónsul en México

Según la Sección Quinta, había 27 funcionarios con mejor derecho y disponibles para ocupar el cargo. Foto: Andrés Hernández

El Consejo de Estado confirmó, en segunda instancia, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la que anuló el nombramiento provisional de Andrés Camilo Hernández Ramírez como consejero de Relaciones Exteriores de Colombia en México. Según la justicia, dicho nombramiento tuvo una “expedición irregular y falta de motivación”.

Según la Sección Quinta, para el nombramiento de Hernández Ramírez, que se llevó a cabo el 2 de agosto de 2024, había 27 funcionarios con mejor derecho y disponibles para ocupar el cargo. El alto tribunal concluyó que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba obligado, por ley, a asignar ese puesto a funcionarios diplomáticos de carrera que cumplieran con los requisitos profesionales y de tiempo para desempeñarse en el puesto en México.

La demanda fue presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO), que además afirmó que el exconsejero no cumplía con la experiencia profesional de cinco años exigida para el ejercicio del cargo, dado que obtuvo su título profesional el 22 de agosto de 2022.

En su momento, la defensa de Hernández Ramírez argumentó que no se acreditó la existencia de otros funcionarios de carrera disponibles para ocupar el cargo y que, por el contrario, la certificación de la Dirección de Talento Humano del Ministerio confirmó que los servidores en la categoría de consejero estaban en funciones.

Además de anular definitivamente el nombramiento, el Consejo de Estado hizo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que “promueva la realización de concursos de mérito para ocupar las plazas vacantes y así proteger la carrera diplomática y consular”.

