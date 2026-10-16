Operación Blindaje: 587 policías y militares fueron desplegados en Barranquilla

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado aseguró que la operación estuvo dirigida contra las estructuras “narcoterroristas” y sus fuentes de financiación. Asimismo, señaló que el objetivo es acabar con los delitos de homicidio, extorsión y hurto, así como…

En la madrugada de este 16 de octubre se realizó en Barranquilla (Atlántico) una operación a la que el presidente Abelardo de la Espriella denominó como “Operación Blindaje: sin tregua al delito”. En el operativo participaron 587 hombres de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

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A través de sus redes sociales, el jefe de Estado aseguró que la operación estuvo dirigida contra las estructuras “narcoterroristas” y sus fuentes de financiación. Asimismo, señaló que el objetivo es acabar con los delitos de homicidio, extorsión y hurto, así como contra las disputas criminales por el control territorial.

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Según el mandatario, durante la operación fueron detenidos jefes de grupos criminales como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Fresco y Los Porteños. “Vamos a acabar con los grupos narcoterroristas y criminales en Barranquilla, con toda la fuerza y contundencia del Estado”, se lee en el mensaje del presidente De la Espriella.

En Barranquilla, 587 hombres de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje 360: “Sin tregua al delito”, dirigida contra las estructuras narcoterroristas, sus fuentes de financiación y los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las disputas criminales por el… pic.twitter.com/ABEsRcp5Df — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 16, 2026

El jefe de Estado señaló que, con corte a las 4:00 de la mañana de este viernes, la operación había dejado 34 allanamientos y 56 capturados, de los cuales 28 fueron detenidos en flagrancia y 28 por orden judicial. En cuanto a los delitos, 16 capturas estarían relacionadas con concierto para delinquir, 13 con hurto, nueve con tráfico de estupefacientes, ocho con porte ilegal de armas y tres con homicidio.

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“Vamos a acabar con el cáncer de tanto bandido para liberar a nuestras ciudades y a nuestro país del crimen y la inseguridad”, aseguró el presidente Abelardo de la Espriella en un video en el que aparece durante la salida de los miembros de la fuerza pública que participaron en el operativo desde Barranquilla (Atlántico).

Durante su discurso, De la Espriella señaló: “Quiero que sepan que tienen un comandante que no los va a dejar solos, que los va a defender siempre, y que además de eso va a agradecer el trabajo y el esfuerzo por mantener el orden. Nunca más vamos a retroceder ante aquellos que quieren sembrar el caos en nuestro país”.

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