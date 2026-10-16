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Aremca: los contratos que habrían servido para desviar COP 3.200 millones en regalías

La Fiscalía amplió la imputación en contra de Gustavo Bolaños Pastrana, señalado de ser el cerebro de una red de contratación que habría direccionado proyectos financiados con regalías por casi medio billón de pesos. Las autoridades lo han calificado como uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
Gustavo Bolaños Pastrana.
Gustavo Bolaños Pastrana, hoy preso en La Picota en Bogotá.
Foto: Archivo Particular

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Nueve personas capturadas. Dos exgobernadores investigados. Más de COP 3.200 millones desviados de 101 contratos. Y siete departamentos comprometidos. Los datos resumen parte de lo que la Fiscalía ha venido destapando durante los últimos meses sobre la presunta red de corrupción en la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), la organización que se habría apropiado de millonarios recursos a través de contratos por COP 496.000 millones entre 2022 y 2023. Un entramado para desviar dineros del Sistema General de Regalías que, según la…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 1 hora
    ¡Ah, la inefable "Costa Nostra"!, con su corazón latiendo a billón. Y los samarios, entre tantos, allí… allí soportando el (desam)paro armado.
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