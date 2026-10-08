El primer hecho se registró en zona rural de Riosucio, al norte del departamento del Chocó. En el lugar, tropas de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional ubicaron el sector…

Dos operaciones coordinadas entre Colombia y Panamá dejaron un muerto y 16 capturados, presuntos integrantes del Clan del Golfo. Entre los detenidos hay tres menores de edad que, según las autoridades, habrían sido instrumentalizados por el grupo armado para realizar actividades ilegales. Los procedimientos se realizaron en Chocó y en la zona fronteriza de Panamá.

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Operaciones en Colombia y Panamá dejan un muerto y 16 capturados del Clan del Golfo

El primer hecho se registró en zona rural de Riosucio, al norte del departamento del Chocó. En el lugar, tropas de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional ubicaron el sector en el que integrantes de la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva permanecían escondidos.

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Allí, según confirmaron las autoridades, murió uno de los integrantes de la estructura y fueron capturados otros tres presuntos miembros. Durante la operación fueron incautadas cinco armas largas, una pistola, proveedores, más de 100 unidades de munición, equipos de telecomunicaciones y cartillas alusivas al grupo armado.

Asimismo, fueron destruidos ocho explosivos improvisados y una central de comunicaciones ilegal que, según el Ejército, "era empleada por los integrantes de esta estructura criminal para informar sobre movimientos de la fuerza pública en la zona y para coordinar acciones terroristas en contra de la población civil".

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La segunda acción se llevó a cabo en Loma Las Banderas, zona empleada como ruta de migración ilegal en Panamá. Uniformados del Servicio Nacional de Fronteras del país vecino ubicaron un lugar en donde 13 personas venían adelantando actividades de minería ilegal. La operación se desarrolló luego de recibir información de la Séptima División del Ejército Nacional.

Según las autoridades panameñas, entre las 13 personas detenidas, todas de nacionalidad colombiana, se encuentran tres menores de edad que habrían sido instrumentalizados por el Clan del Golfo para realizar actividades ilegales. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades de Panamá para que se adelanten las diligencias legales correspondientes.

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